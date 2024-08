Valladolid registró durante ayer y la madrugada de hoy un episodio de contaminación por los incendios en León

VALLADOLID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid ha informado que, según los datos suministrados por la Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid, tanto ayer, 19 de agosto, como durante la madrugada de hoy, se han registrado valores altos de partículas en suspensión y de monóxido de carbono alcanzándose valores elevados debido a los incendios en la provincia de León.

Según ha señalado el Consistorio en un comunicado remitido a Europa Press, los valores registrados en el día de ayer no superaron los umbrales recogidos en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano en Valladolid, pero "es muy probable que se superen a lo largo del día de hoy, si las condiciones del viento no cambian".

En base a lo expuesto, desde el Ayuntamiento han explicado no se activa el Plan de Acción con las consiguientes medidas informativas, de promoción del transporte público y restricción del tráfico.

No obstante, han recordado a la población que tome las medidas preventivas con el fin de mitigar los efectos que las partículas pueden suponer para la salud humana, ya que estas pueden penetrar en el aparato respiratorio estando relacionadas con "gran" número de enfermedades respiratorias.

El origen natural del episodio y ajeno al tráfico de la ciudad de Valladolid hace que no se consideren necesarias las restricciones del tráfico, no obstante, desde el Servicio de Medio Ambiente se da cuenta del mismo y se recomienda del uso del transporte público o el transporte a pie o en bicicleta, evitando así, en la medida de lo posible, el uso del automóvil para reducir las emisiones de partículas, así como no realizar esfuerzos físicos y prolongados al aire libre.

Además, según ha explicado el concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, los altos niveles de monóxido de carbono también recogen las estaciones de la Junta de Castilla y León de zonas como Palencia, Ventadebaños, Balderas o Medina del Campo, sumado a la procedencia del viento de la zona noroeste.

"Con todo esto queremos que se tomen precauciones por parte de la ciudadanía, sobre todo en la población de riesgo, que eviten realizar esfuerzos y actividades al aire libre y seguiremos", ha concluido García Pellitero.