Vázquez define presidir un parlamento como "la responsabilidad de custodiar un espacio que pertenece a todos"

El Salón de Recepciones acoge los retratos institucionales de los nueve expresidentes de las Cortes en un repaso por la historia como Comunidad VALLADOLID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla y León, el 'popular' Francisco Vázquez, ha explicado que presidir un Parlamento autonómico no significa simplemente ser el jefe del Legislativo sino "asumir la responsabilidad de custodiar un espacio que pertenece a todos" a lo que ha añadido en que en espacio debe caber la mayoría "pero también las minorías".

A esto ha añadido la importancia de que en las Cortes de Castilla y León exista el debate, "pero también el respeto", y de que abunde la discrepancia, "pero también la voluntad de entenderse", ha apostillado en los dos casos.

Francisco Vázquez ha realizado este recordatorio con motivo de la presentación este lunes de los retratos institucionales de los nueve expresidentes de las Cortes de Castilla y León, una iniciativa del Parlamento autonómico para reconocer públicamente a los siete hombres y dos mujeres que han desempeñado esta responsabilidad desde el año 1983.

El presidente de las Cortes de Castilla y León de la XII Legislatura que ha definido la galería de retratos institucionales que se pueden ver desde hoy en el Salón de Recepciones de las Cortes --hay tres pinturas de Dionisio Llamazares, Carlos Sánchez-Reyes y Manuel Estella, y seis fotografías de José Manuel Fernández Santiago, María Josefa García Cirac, Silvia Clemente, Ángel Ibáñez, Luis Fuentes y Carlos Pollán-- como un repaso por la propia historia como Comunidad en más de cuatro décadas.

Vázquez ha constatado los cambios que se han producido en Castilla y León desde 1983, tanto de los propios presidentes, como de los procuradores, las mayorías e incluso los debates, pero ha insistido: "Las Cortes siguen aquí porque las instituciones democráticas no pertenecen a una generación, pertenecen a todas las generaciones".

En su repaso por la trayectoria de la Cámara en los últimos 43 años Francisco Vázquez ha realizado un sucinto homenaje a cada uno de los presidentes de las Cortes y a los hechos que caracterizaron sus mandatos en el Legislativo que ha resumido en "constitución, fortalecimiento, consolidación, modernización, igualdad, apertura, transición, adaptación y pluralidad".

Vázquez ha recordado que Dionisio Llamazares fue el primer presidente de la historia de la Cámara durante la primera Legislatura, de 1983 a 1987, y ha defendido que su nombre quedará para siempre unido al nacimiento de las Cortes de Castilla y León, "porque las primeras veces tienen una importancia especial" ya que, entre otras cosas, se encargó de poner en marcha la institución, de establecer formas de funcionamiento y de contribuir a construir una tradición parlamentaria.

De Carlos Sánchez Reyes, presidente de las Cortes en la II Legislatura --de 1987 a 1991--, ha destacado que con él continuó una etapa marcada todavía por la necesidad de fortalecer el papel del Parlamento como espacio de representación y debate hasta una "etapa de consolidación" que llegó con Manuel Estella, el presidente de las Cortes que más tiempo ha ejercido esta responsabilidad, desde 1991 hasta 2003, --tercera, cuarta y quinta legislatura--, cuando el Parlamento dejó de ser "una institución joven que buscaba su propio funcionamiento" para convertirse "en un elemento plenamente integrado en la vida política y social de Castilla y León".

Vázquez ha situado la "nueva etapa de modernización" de las Cortes a partir del año 2003 con José Manuel Fernández Santiago, que dirigió las Cortes de Castilla y León hasta 2012 --sexta y séptima legislatura-- en los que el 'popular' protagonizó "una etapa decisiva" de "proyección social" que estuvo marcada por el traslado de la sede parlamentaria después de 24 años desde el Castillo de Fuensaldaña al actual edificio de las Cortes de Castilla y León, "hito" que cumplirá 20 años en 2027.

De María Josefa García Cirac ha reivindicado que se convirtió en la primera mujer en presidir las Cortes de Castilla y León --durante la octava legislatura hasta el año 2015-- en una etapa marcada por las consecuencias de la crisis económica y en la que impulsó iniciativas orientadas a favorecer la inclusión, la accesibilidad y la participación de todas las personas en la vida democrática, como la adaptación del Estatuto de Autonomía en lectura fácil.

Vázquez ha definido la presidencia de Silvia Clemente Llegamos, jefa del Legislativo en el noveno mandato, como "la legislatura de la apertura" en la que la Cámara tuvo un compromiso con la igualdad de oportunidades y avanzó en la construcción "de un Parlamento más cercano, abierto y accesible a todos los ciudadanos" en el que se abrieron "de par en par" las puertas y se celebraron sesiones o reuniones de sus órganos de gobierno en todas las provincias.

"Durante su presidencia, las Cortes afrontaron una etapa marcada por la creciente pluralidad política, por la aparición también de nuevos protagonistas en el Parlamento autónomo", ha rememorado Vázquez tras lo que ha recordado la "etapa de transición" que se vivió en marzo de 2019 tras la renuncia de Clemente que llevó a Ángel Ibáñez a terminar como presidente de la novena legislatura "en un momento de transición política particularmente intenso".

La siguiente legislatura, la décima, fue "una etapa de adaptación" a cargo de Luis Fuentes, de Ciudadanos, en una "etapa especialmente compleja" en la que la política autonómica experimentó "una transformación profunda y el Parlamento reflejó una mayor fragmentación y pluralidad" y en la que tuvo que afrontar las consecuencias de la pandemia del coronavirus. "Aquella etapa demostró que las instituciones democráticas tienen que saber adaptarse a circunstancias extraordinarias y no renunciar a sus principios fundacionales", ha explicado.

Por último, se ha referido a su predecesor, Carlos Pollán, de Vox, primer presidente de un parlamento autonómico por los de Santiago Abascal, cuya elección "reflejó una vez más la pluralidad de la Cámara y una nueva configuración del Parlamento autonómico" en una etapa marcada "por nuevos debates políticos y sociales y por una creciente diversidad de posiciones representantes en el país".