Vázquez ve como "un Mazón más" a Quiñones que reta a PSOE "a hacer algo" tras decisión de la UE por el lobo

VALLADOLID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El procurador del PSCyL, José Luis Vázquez, ha tildado al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como "un desgraciado Mazón más para Castilla y León" por no apostar por el sector forestal, mientras que el 'popular' ha retado a los socialistas a "hacer algo" tras la decisión de la Unión Europea tras rebajar la protección internacional del lobo como paso previo a modificar las reglas comunitarias.

Un cruce de reproches que se ha producido durante la sesión plenaria y con el sector forestal como eje de los mismos. En este sentido, el procurador socialista ha lamentado como autonomías como Cataluña, Valencia, Andalucía o Galicia tienes "tres veces más" de empresas vinculadas al sector que Castilla y León, que alberga la tercera parte "de toda la superficie forestal" del país.

Al hilo de estas palabras ha recordado al consejero que firmó seis acuerdos del Diálogo Social y que el primero de ellos que era incrementar el número de empresas ha finalizado con una reducción del "diez por ciento", mientras que el sexto hablaba de potenciar el operativo de extinción de incendios forestales, con el incendio de Navalacruz en el "penúltimo año del acuerdo" y el "infierno de la Sierra de la Culebra" en el último.

"Y efectivamente, usted se ríe, pero la desgracia fue, volvió a sentar al diálogo social, volvió a acordar lo mismo con el diálogo social, volvió a incumplir lo mismo con el diálogo social. En definitiva, un desgraciado Mazón más para Castilla y León", ha espetado.

Durante su intervención, Vázquez ha reprochado a Suárez-Quiñones que no haya sido capaz de plantear un proyecto "de escala territorial en el marco de los fondos europeos, con el sector forestal como línea transversal de dicho proyecto", para advertir de que, al contrario que él, el PSCyL presentará antes de "final de año" una ley de "artículo único para llevar a cabo la protección del sector forestal en su integridad". "Porque al Partido Socialista sí le parece no solo prioritario, no solamente absolutamente estratégico, sino también una identidad fundamental para garantizar el porvenir de Castilla y de León", ha concluido.

Un anuncio que ha servido a Suárez-Quiñones para, en sus primeras palabras, replicar a los socialistas al dudar de que esa ley tuviera más contenido que "el conjunto de obsesiones" que, a su juicio, tiene el procurador socialista.

El consejero ha respondido que el forestal es un sector "estratégico" que genera un sector que genera mil millones de euros al año, el 1,5 por ciento del PIB, con 15.000 trabajadores en 2.000 empresas. "Es absolutamente estratégico y lo apoyamos desde la Junta con toda la potencia de nuestra política forestal única en España y reconocida en Europa", ha explicado.

Muestra de ello, ha continuado, son las "muchas cosas" que la Junta hace por el sector, como la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León o el apoyo y ayudas al sector privado forestal con "más de 20 millones al año de ayudas", un catálogo "que pocas regiones europeas pueden presentar".

Suárez-Quiñones ha finalizado retando a los socialistas a "hacer algo" tras la decisión de la Unión Europea de rebajar la protección internacional del lobo como paso previo a modificar las reglas comunitarias. "Hagan algo, además de protestar y decir aquello que no saben ni que tienen que decir. Porque no tienen política forestal ninguna", ha finalizado.