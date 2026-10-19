Velascálvaro (Valladolid) acoge este fin de semana pasacalles, exhibiciones y bailes en la jornada 'Entre dulzainas'

Un momento de la presentación del encuentro. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Velascálvaro celebrará el próximo sábado, 24 de octubre, la I Jornada de Folclore Castellano 'Entre dulzainas', una cita organizada por la asociación de mujeres rurales La Rosaria con la colaboración de la Mancomunidad Tierras de Medina, el Ayuntamiento de Velascálvaro y la Diputación de Valladolid.

Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público en general con un programa en el que se incluyen pasacalles, exhibiciones y bailes, detalla la institución provincial a través de un comunicado.

La jornada comenzará a las 12.00 horas con la bienvenida y la apertura. Media hora después, a las 12.30 horas, tendrá lugar un pasacalles con los dulzaineros 'Del Olivar a la Parra', al que seguirá la inauguración de los puestos y de la exposición 'Aperos del pasado'.

A las 14.00 horas se celebrará una comida de comunidad en la que la asociación ofrecerá, por un precio de cuatro euros, distintos guisos que incluirán bebida y pan en la ración.

El ticket, que incluye un vaso de barro, puede adquirirse hasta el 20 de octubre en el comercio y en el bar del pueblo, o en el propio acontecimiento.

Por la tarde, a las 16.00 horas, 'El Archiperrero' realizará una exhibición de instrumentos artesanos. A las 18.00 horas llegará la exhibición de bailes de la tierra a cargo del grupo de jotas 'La Estrella', de Pozal de Gallinas. La clausura, a las 19.00 horas, será con chocolate caliente acompañado de bizcocho, de forma gratuita.