Verónica Casado apoya la aplicación de las 35 horas, pero con "planificación y organización"

Publicado 27/09/2019 13:21:21 CET

PALENCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha apoyado este viernes en Palencia la aplicación efectiva de la jornada ordinaria de las 35 horas para los empleados públicos de la Comunidad siempre y cuando se realice de manera planificada y organizada.

Así lo ha hecho después de visitar el Complejo Asistencial Universitario de Palencia y haber tenido varias reuniones con representantes y responsables del sector sanitario en la provincia.

"Sí a las 35 horas pero de manera organizada y planificando la actividad y a los profesionales para que la actividad no se vea trastocada de ninguna de las maneras", ha reiterado.

Casado ha apuntado que aún hay margen de maniobra hasta el 1 de enero y se ha referido de nuevo a la organización como la base para poder llegar a un acuerdo porque lo que "no se no se pueda tocar para nada" es la atención a los pacientes, ha aseverado.

Asimismo, respecto a la reunión que tuvo lugar este jueves entre los sindicatos y la Consejería de Presidencia, que duró apenas media hora, ha indicado que fueron los sindicatos los que se levantaron de la mesa a pesar de que la intención de la Junta es llegar aun acuerdo para aplicar las 35 horas. El objetivo es "no generar un caos en el sistema. Se trata de apoyar para conjugar las dos cosas", ha añadido.

La consejera ha sido recibida por un centenar de trabajadores sanitarios y no sanitarios del hospital que ha reivindicado a través de carteles que se cumpla el acuerdo.

La representante de UGT, Natividad Cabreros, ha afirmado que el tratamiento a los representantes en la reunión de este jueves fue "nefasto y despectivo", así como radical porque "no dieron opciones a nada", ha asegurado. "No hubo lugar a dialogo ni respuesta salvo el no de manera radical", ha subrayado.