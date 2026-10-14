'Viajero, yo te enseñaré Segovia' propone cuatro georrutas los sábados para conocer la geología de la provincia

El diputado de Turismo, Javier Figueredo. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Viajero, yo te enseñaré Segovia' de la Diputación contempla cuatro georrutas por la provincia para dar a conocer su patrimonio geológico, durante sendos sábados de otoño. Las visitas incluyen formaciones graníticas, yacimientos mineros romanos, cárcavas y troncos fósiles con citas durante los sábados 31 de octubre y 7, 21 y 28 de noviembre.

El diputado de Turismo, Javier Figueredo, ha recordado en la presentación de las cuatro rutas que el programa "busca poner en valor la riqueza geológica del territorio" y que al recorrer estas rutas se puede "comprender cómo se ha modelado el paisaje segoviano a lo largo de millones de años y cómo la geología influye en la historia, la arquitectura y los recursos de los pueblos".

El primer itinerario, 'Entre bolos, riscos y romanos', previsto para el 31 de octubre, recorrerá el sector suroccidental de la provincia, por el piedemonte septentrional de las sierras de Malagón y Guadarrama, siguiendo la carretera nacional N-110. La primera parada será el Berrocal de Ortigosa del Monte, donde se explicará cómo se forman las masas graníticas y los característicos 'bolos', así como su explotación histórica, incluida la posible extracción de granito para el Acueducto. La ruta continuará por las minas romanas de Otero de Herreros y concluirá en la Risca de Valdeprados. Los participantes podrán visitar además la Sima de Madrona, donde se abordarán los fenómenos de karstificación y la formación de manantiales subterráneos.

La segunda georruta, 'Cuevas, barrancas y troncos fósiles', se celebrará el 7 de noviembre por el centro y el sur de la provincia, en la falda norte de la Sierra de Guadarrama occidental y la Tierra de Pedraza. Comenzará en la Muela de Val de San Pedro y las Cárcavas, donde se analizarán las dinámicas geológicas de la zona, y seguirá en Arevalillo de Cega, para conocer en qué contexto fosilizaron sus troncos.

Después se visitará Caballar, donde estos troncos se han integrado como material de construcción en la arquitectura tradicional, y el recorrido terminará en Fuente Santa, con una explicación del origen hidrológico del manantial y su vínculo con las tradicionales Mojadas de Caballar. También existe la opción de una parada interpretativa en las Cárcavas de Valleruela de Pedraza.

El 21 de noviembre tendrá lugar la tercera excursión, 'Paisajes y rocas de colores', por el piedemonte septentrional de las sierras de Ayllón y Pela, el valle del río Aguisejo y los denominados pueblos rojos y negros. El itinerario se iniciará en el Mirador de Peñas Llanas, en Riaza, para explicar cómo se formaron unas rocas que figuran entre las más antiguas de la provincia. Proseguirá en el Gossan de Madriguera, con un paseo por el paisaje lunar de la mina para observar minerales como la pirita o la lepidocrocita, y finalizará en la Discordancia de Santibáñez, donde se podrán ver pizarras con abundante materia orgánica y se explicará el material fosilífero que puede aparecer en ellas.

La última georruta, el 28 de noviembre, lleva por título 'Más allá de las Hoces del Duratón' y comenzará en el Pliegue en rodilla de Sepúlveda, para conocer cómo se formaron el pliegue y los picozos y de qué manera condicionan la forma del valle en el que se asienta la villa. Incluirá además una visita a la ermita de San Frutos, en plenas Hoces del río Duratón, y concluirá en Castrojimeno, con una explicación de la fauna fósil presente en su Arrecife.

Todos los itinerarios estarán guiados por el especialista segoviano Rodrigo Díez, que ofrecerá una exposición amena y accesible de los lugares geológicos que se recorrerán. Las rutas durarán unas cinco horas y media. El autobús saldrá cada jornada a las 9:00 horas de la plaza de toros de Segovia y regresará a la capital entre las 14:00 y las 14:45 horas.

El precio de la inscripción es de 10 euros por persona e incluye autobús y seguro. Los interesados ya pueden apuntarse de forma presencial en la oficina de la Casa del Sello de Segovia, en la calle San Francisco, 32, y 'online' en la página www.segoviaturismo.es.