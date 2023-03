Los vinos de CyL obtienen diez Gran Zarcillo de Oro en la edición de 2023, cuyas catas se han organizado en Burgos

VALLADOLID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), Rafael Sáez, ha dado a conocer en rueda de prensa el fallo del jurado de la XIX edición de los Premios Zarcillo, cuyas catas se han desarrollado del 23 al 26 de marzo en Burgos, en el Claustro del Palacio de la Merced, que se ha revelado como un espacio extraordinario para la celebración de las pruebas sensoriales.

Durante estas cuatro jornadas, un jurado internacional compuesto por noventa catadores ha evaluado las 1.451 muestras presentadas al concurso, de las que 1.093 proceden de España y 358 son internacionales, lo que supone que una cuarta parte del total.

En este sentido, ha destacado la participación de Portugal con 244 muestras, por lo que se puede afirmar que a presente edición de los Premios Zarcillos ha conseguido el propósito de convertirse en el primer y único concurso de vinos de la Península Ibérica, según ha detallado la Administración autonómica en un comunicado recogido por Europa Press.

RELACIÓN DE PREMIADOS

El Premio VinoFed, que se otorga al vino que ha obtenido la mayor puntuación de entre todos los catados, ha correspondido a Adamá 2005 de Bodega Adamá, de la Denominación de Origen Ribera del Duero, con una valoración de 98 puntos sobre 100 que, al tratarse de un vino de Castilla y León, es merecedor también de la Mención Especial Castilla y León. Además, el jurado ha concedido 18 Gran Zarcillo de Oro (ver cuadro adjunto).

De los 18 vinos que han sido galardonados con un Gran Zarcillo de Oro, 13 proceden de España y cinco son de otros países: cuatro de Portugal y uno de Australia. De España, diez son de Castilla y León, uno de Andalucía de la DO Montilla- Moriles, uno de Madrid (DO Madrid) y uno de La Rioja (DOCa Rioja).

De Castilla y León, por su parte, hay cinco vinos de la DO Ribera del Duero, dos de la DO Toro, dos de la DO Rueda y uno vino de la IGP CyL.

DUERO WINE

El director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), Rafael Sáez, también ha anunciado la celebración de la tercera edición del Duero International Wine Fest en abril de 2024.

Considerado el mayor congreso de vinos del centro de España, se convertirá en punto de encuentro para los principales expertos nacionales e internaciones especializados en diferentes ámbitos: producción, elaboración, comercialización, derecho, salud y vino, etc.

El hilo conductor de esta nueva edición permitirá profundizar en la calidad de la producción vinícola de las zonas bañadas por el Duero.

Duero International Wine Fest 2024 servirá como "altavoz para impulsar el conocimiento, entre profesionales y amantes de este producto, de los extraordinarios factores naturales de Castilla y León y Portugal, hermana peninsular, para la elaboración de un excelente mosaico de vinos de calidad".

FRANCISCO RODERO

El director general del Itacyl ha aprovechado la oportunidad de destacar la figura de Francisco Rodero, fallecido el pasado miércoles 22 de marzo en Barcelona.

Natural de Pedrosa de Duero (Burgos), Paco Rodero fundó, junto a su esposa, Pago de los Capellanes, bodega referente de la Ribera del Duero. Era considerado uno de los representantes históricos de esta denominación de origen.

Hijo de viticultores, bodeguero y empresario ejemplar, regresó a su tierra desde Barcelona donde había emigrado su familia para fundar Pago de los Capellanes en 1996, Luar do Sil en Valdeorras en 2014 y su más reciente proyecto en el sur de la Ribera, Fuentenebro.