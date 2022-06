Vox rechaza una Declaración Institucional por el Día del Orgullo LTBI y PP no se pronuncia, según reprocha la oposición

VALLADOLID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha rechazado este jueves la posibilidad de dar lectura en el próximo pleno de las Cortes, que tendrá lugar los días 21 y 22 de junio, a una Declaración Institucional ante la proximidad en el tiempo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBT 2022, que se celebrará el martes 28 y que había solicitado la Fundación Triángulo a través de los grupos.

Además, también está en duda la posibilidad de iluminar la sede de las Cortes el mismo Día Internacional del Orgullo LGTB 2022, una decisión que trasladará próximamente el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de Vox, a los solicitantes vía carta.

Por su parte y según han asegurado los partidos en la oposición, que han apoyado la iniciativa, el Grupo Parlamentario Popular ha preferido no pronunciarse sobre este asunto con el argumento de que la reunión de la Junta de Portavoces de este jueves no era el foro para manifestarlo, ha explicado la viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez, que ha tirado de ironía para reprochar a los de Alfonso Fernández Mañueco que estén esperando a telefonear al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, o al propio presidente de Vox, Santiago Abascal, para conocer su consentimiento o no.

"Ahora las decisiones del Grupo Popular las toma Gallardo o, quién sabe, también Olona", ha reprochado la socialista a los 'populares', en la misma línea de las críticas de los procuradores de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, y de Ciudadanos, Francisco Igea, que han mostrado todo su apoyo a la petición de la Fundación Triángulo y a la iluminación de la fachada de la sede de las Cortes con la que se mantendría una tradición de apoyo a las reivindicaciones del colectivo LGTB.

"No sabemos que ocurrirá y qué explicaciones dará el PP sobre su ausencia de postura", ha manifestado en concreto Igea que se ha mostrado convencido de que el PP no apoyará la petición de la Fundación Triángulo ya que va "completamente a rastras" en el "seguidismo al partido de ultraderecha que le ha llevado al poder en la Comunidad Autónoma". "No tienen opinión sobre nada, es sorprendente el grado de humillación que somete Vox al PP", ha sentenciado el antiguo socio de Gobierno de Fernández Mañueco.

En el mismo sentido se ha pronunciado Fernández quien, tras asumir que la declaración institucional no saldrá adelante por la negativa expresa de Vox, ha considerado "francamente triste" el silencio del Partido Popular "arrastrado" por la ultraderecha y "negando" los derechos al colectivo LGTB. "Esto está deparando el Gobierno de Fernández Mañueco, políticas que van en contra de la ciudadanía de Castilla y León", ha zanjado.