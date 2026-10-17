VTLP celebrará a lo largo de enero sus primarias abiertas para elegir su candidatura municipal

La portavoz de VTLP, Rocío Anguita, durante la asamblea de la plataforma celebrada el viernes - VTLP

VALLADOLID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra (VTLP) celebrará durante el próximo mes de enero sus primarias abiertas para elegir a los integrantes de su candidatura a las elecciones municipales, de modo que la formación prevé disponer de una lista completa al finalizar ese mes.

Así lo ha anunciado la portavoz de la plataforma de izquierdas, Rocío Anguita, tras la asamblea celebrada el viernes, en la que la formación aprobó el calendario de este proceso, que permitirá configurar la candidatura con la que concurrirá a las próximas elecciones municipales.

En paralelo, la formación trabajará con el tejido social de la ciudad para construir un proyecto que ha definido como alternativo, inclusivo, feminista y sostenible, con el objetivo de recoger las distintas voces de Valladolid.

La portavoz ha recordado que la plataforma mantiene abierto un buzón para recibir propuestas de la ciudadanía y ha insistido en su intención de contar con las entidades y los distintos sectores de la ciudad en la elaboración de su proyecto político.

Por último, Anguita ha animado a los vallisoletanos que quieran contribuir a construir un "Valladolid diferente" a sumarse a la iniciativa y trasladar sus propuestas para mejorar la ciudad.