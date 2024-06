VTLP ve el primer año de PP y Vox en el Ayuntamiento de Valladolid marcado por "caos, improvisación y despilfarro"

VALLADOLID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra ha expresado su "preocupación" por el rumbo del equipo de Gobierno del Ayuntamiento a pocos días de que se cumpla el primer año de Jesús Julio Carnero (PP) en la Alcaldía, una etapa que ven marcada por "el caso, la improvisación y el despilfarro".

Los concejales de VTLP, Rocío Anguita y Jonathan Racionero, han criticado en un comunicado recogido por Europa Press "la falta de un modelo claro para la ciudad y las decisiones equivocadas que está tomando este equipo de gobierno", las cuales consideran que resultan en "un derroche de dinero público y en soluciones temporales que no abordan los problemas reales de la ciudad".

Valladolid Toma la Palabra ha recordado que el próximo lunes se celebra Pleno extraordinario para el debate sobre el estado de la ciudad, el cual afrontan con intención de llevar al equipo de Gobierno "a reconsiderar sus prioridades y a centrarse en soluciones duraderas y efectivas que realmente mejoren la calidad de vida de los ciudadanos de Valladolid".

Los ediles han explicado que han vuelto al viaducto del Arco de Ladrillo, desde donde han enviado una fotografía, "para ver cómo sigue la situación de este viaducto", una zona que recalcan que "no ha mejorado" en el último año, después de que en el inicio del mandato municipal los ediles de VTLP advirtieran de que la estructura "estaba en unas pésimas condiciones".

"Un año después, lo que vemos es que además han tenido que paralizar medio puente al tráfico porque hay zonas que corren peligro en las que hay que intervenir", ha añadido Racionero, que ha defendido que "ya existía un proyecto para derribar el puente y realizar una obra definitiva para mejorar el bienestar de la ciudadanía".

Sin embargo, subraya que el actual gobierno "ha optado por soluciones temporales que requieren constantes reparaciones y que suponen un gasto enorme e innecesario de dinero público".

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal, Rocío Anguita, ha criticado otras actuaciones del equipo de Gobierno dirigido por Jesús Julio Carnero la inversión en obras que califican de "innecesarias" como la ampliación del puente de Poniente y la modificación del carril bici de Isabel la Católica.

La portavoz ha aseverado que el Ayuntamiento se va a gastar "7 millones de euros, 6 millones de euros puente del Poniente y un millón en el carril-bici de Isabel la Católica". Este último proyecto ya se ha adjudicado con un coste de algo más de 800.000 euros.

"Las obras no hacen falta, no hay ningún tipo de atasco, no hay ningún tipo de dificultad en la movilidad, el carril bici se usa para moverse por la ciudad sin ninguna complicación y no hay dificultades de acceso ni tiene ningún atasco", ha señalado la edil de VTLP.

Anguita ha lamentado que se destinen recursos a proyectos que "no aportan beneficios a la ciudadanía mientras se ignoran problemas graves que requieren una intervención urgente", como el caso de Arco de Ladrillo.