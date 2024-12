VTLP ve la sentencia contra el cargo de "alcalde B" como "una más de las chapuzas" del equipo de Gobierno

VALLADOLID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Valladolid Toma la Palabra (VTLP) en el Ayuntamiento de la capital, Rocío Anguita, ha considerado que la sentencia del TSJCyL en la que se anula el acuerdo por el que se creó el cargo de director de Coordinación de Políticas Públicas en el Área de Álcaldía --denominado por la oposición como "alcalde B"-- es "una más de las chapuzas" del equipo de Gobierno que dirige Jesús Julio Carnero.

Así lo ha señalado Anguita en declaraciones remitidas a los medios de comunicación tras conocerse la sentencia que estima un recurso del Grupo Municipal Socialista y declara nula la aprobación de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la que se creó el cargo para el que se nombró en octubre de 2023 a Indalecio Escudero, que había trabajado junto a Carnero en la Diputación de Valladolid y la Junta de Castilla y León.

"Creemos que es una más de las chapuzas que está haciendo el nuevo equipo de Gobierno", ha recalcado Anguita, que ha añadido que es "la segunda sentencia en contra que tiene en las dos últimas semanas por no hacer las cosas mínimamente legales, ya no decimos que sean acordes a nuestros criterios", en referencia a la que anuló la ordenanza por la que se respaldaron los cambios en carriles bici y bus-taxi en la ciudad.

"Están conculcando la legalidad para nombrar personas que no pueden nombrar, nombrar cargos que no pueden nombrar y derivar la responsabilidad que tiene el alcalde, la responsabilidad que tienen los miembros del equipo de gobierno y los concejales que no son derivables a un cargo como este si no está previsto en el reglamento orgánico del Ayuntamiento de Valladolid", ha reflexionado.

Además, ha interpretado que el equipo de gobierno "tira hacia adelante con el nombramiento de este puesto", que recuerda que es "un puesto directivo a precio de directivo", ahora anulado por el TSJCyL.

En definitiva, entiende que ahora, con el "nuevo revés en los tribunales", el Ayuntamiento vuelve "a la casilla de salida" y "al inicio de la legislatura".