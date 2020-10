Los XXIV Premios de Periodismo Provincia de Valladolid celebran la tradición y los oficios olvidados

VALLADOLID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Castillo de Fuensaldaña, antigua sede de las Cortes de Castilla y León, se ha vestido este martes de gala con motivo del acto oficial de entrega de los Premios de Periodismo Provincia de Valladolid que, en su XXIV edición, y marcados por el coronavirus, han recaído en profesionales de El Norte de Castilla, El Día de Valladolid y Cadena SER.

Presidida la gala por el máximo responsable de la Diputación provincial, Conrado Íscar, durante el acto Jonathan Tajes, Premio de Fotografía 'Luis Laforga' por su por su instantánea 'Trashumantes del siglo XXI', publicada en El Día de Valladolid el fin de semana del 22 y 23 de junio de 2019, ha agradecido la "encomiable" labor que realiza la institución provincial "por sus pueblos, sus tierra, su gente, eso que tanto amaba el gran Miguel Delibes, el mayor defensor del medio rural".

La dedicatoria del premio ha ido dirigida a los compañeros del periódico, así como a su director, y a todos los fotógrafos "que, en momentos duros, viven una situación de incertidumbre".

"Hay un bichito pequeño que no se puede ver, algo minúsculo que nos está dando una lección que no podemos olvidar y es que no somos tan fuertes como creíamos, sino que somos frágiles. Por eso, la unión como sociedad es lo que nos dará la fuerza. Seamos responsables", ha incidido el premiado, en referencia a una realidad marcada por la irrupción del coronavirus y sus consecuencias.

Por su parte, los periodistas de El Norte de Castilla Laura Negro y Rodrigo Ucero, Premio de Periodismo Provincia de Valladolid por su serie de reportajes titulada 'Oficios en el olvido', publicada en el periódico y en la web elnortedecastilla.es entre el 4 de agosto y el 24 de noviembre de 2019, han dedicado sus agradecimientos tanto al medio como a la Diputación.

Negro, que ha "crecido con El Norte", ha agradecido la confianza del medio que veía leer a sus abuelos. "Soy de pueblo y por eso valoro que me dejen contar las historias de nuestros pueblos, de sus gentes de sus rincones", ha confesado, antes de dedicar un reconocimiento también al papel de los corresponsales locales, "verdaderos profesionales con vocación de servicio".

En la misma línea, Ucero ha dado las gracias a la Diputación por este premio y a El Norte por "dejarle contar historias en sus páginas".

El tercero de los premiados ha sido Carlos Raúl Martínez por la serie de reportajes titulados 'Historias de Cantera', emitida en la Cadena Ser entre el 18 de febrero y el 1 de abril de 2019.

"PERIODISMO CON MAYÚSCULAS"

Como broche a esta nueva y diferente edición de los premios, el máximo responsable de la institución organizadora, Conrado Íscar, ha criticado que "hoy la lucha partidista se centra especialmente en colocar 'el relato', lo que no deja de ser una parte deformada de la realidad".

"Da igual que hablemos de la gestión de la crisis sanitaria o de la corrupción interna de los partidos (de todos los partidos). Da lo mismo si nos referimos a la modificación del andamiaje constitucional o a la gestión de la movilidad en nuestras ciudades. No importan los hechos, importa quién gana 'el relato'", ha reprochado.

En este sentido, ha señalado que "esto quedaría en mera anécdota si no fuera porque, cada vez más, hay medios dispuestos a ayudar a colocar ese relato construido con hechos alternativos" y ha recordado que "sin periodismo no hay democracia. Lo dicen los colegios y las asociaciones profesionales y por eso la prostitución del periodismo está poniendo en tela de juicio la calidad de nuestra democracia".

Por todo ello, Conrado Íscar ha asegurado que "hoy más que nunca, es necesario el Periodismo con mayúsculas. Un periodismo que en absoluto debe ser aséptico, pero que siempre debe ser honesto y, sobre todo, independiente. Porque si el periodismo no es independiente, es una farsa".

De este modo, y tras incidir en que "el periodismo independiente nos hace más libres", el presidente de la Diputación ha afirmado que "frente al periodismo del relato, es necesario el periodismo de los hechos. Frente al periodismo de la posverdad, el periodismo del análisis. Y frente al periodismo de las emociones primarias diseñadas en el ala oeste de cualquier gabinete, el periodismo de las emociones profundas nacidas de las historias de personas con nombres y apellidos".

Historias personales como las que reflejan los trabajos premiados por el jurado en la edición de este año en u día "complicado y de emociones" que, finalmente, ha permitido la celebración de este acto en una versión más reducida de lo habitual.