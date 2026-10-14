Zamora contará con 98,24 millones en inversiones, un 18,53% más, con 2,25 millones para el Conservatorio de Música

ZAMORA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Presupuestos de la Junta para 2027 prevé inversiones en Zamora por valor de 98,24 millones de euros, un 18,53 por ciento más respecto a las cuentas de 2024, último ejercicio que tuvo unos presupuestos aprobados por las Cortes y cuando la inversión se quedó en 82,88 millones de euros.

Se da la circunstancia de que las cuentas elaboradas para 2026 que se quedaron a mitad de camino en su tramitación preveían inversiones en la provincia de Zamora por 107,97 millones de euros.

Entre las partidas de inversión previstas en esta provincia destacan los 2,25 millones para el Conservatorio de Música, 2,36 millones para la rehabilitación del Museo de la Semana Santa y 1,25 millones para la construcción del funicular en el Lago de Sanabria.

Por áreas, el mayor volumen inversor corresponde a la Consejería de Medio Ambiente y Energía, con 25,52 millones, seguida de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, con 21,36 millones, 7,35 millones para urbanización de polígonos industriales --5,80 son para el Polígono Industrial Zamora Norte Monfarracinos--, y 540.000 euros para promoción de vivienda en alquiler.

Educación tiene consignados 12,95 millones, 3,76 millones para obras de reposición y mejora en centros de secundaria; 2,34 para obras de reposición y mejora en centros de infantil y primaria, y 2,25 millones para el Conservatorio de Música.

Por su parte, Sanidad y Bienestar Social prevé inversiones por 10,04 millones, la mitad (5,0 millones) para equipamiento en hospitales, y 1,30 millones para obras en hospitales, y Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial 8,92 millones, 3,50 de ellos para la mejora de plataforma y firme de la N-122 a Moralina, y un millón de euros para la mejora en la estación de autobuses de la capital zamorana.

En el caso de la Vicepresidencia Segunda, dependiente de la Consejería de la Presidencia, invertirá en Zamora 4,32 millones, 2,36 de ellos para la rehabilitación del Museo de la Semana Santa. Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental invertirá 5,15 millones; Cultura, Turismo y Deporte 3,56 millones y Economía y Hacienda 3,31 millones de euros y la Fundación Patrimonio Natural 3,00 millones.