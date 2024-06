Andorra mantiene que "no se reúnen las condiciones" para reconocer al Estado palestino

Tiene "muy buena relación" con Israel

La ministra de Asuntos Exteriores de Andorra, Imma Tor, ha afirmado este viernes que "no se reúnen las condiciones" para reconocer al Estado palestino.

Lo ha declarado a los medios tras su comparecencia ante la comisión legislativa de Política Exterior, durante la cual los consellers generals (parlamentarios) también se han interesado por la cuestión.

La ministra, manteniendo la posición expresada hace unos días, ha insistido en que el Principado no tiene la intención "a corto o medio plazo" de reconocer a Palestina, pero que sí que son partidarios de la solución de los dos estados, ha dicho.

Según ha manifestado, para reconocer un estado debe haber una autoridad, y se ha preguntado: "¿Quién es la autoridad en Palestina?", remarcando --textualmente-- que Hamás es una organización terrorista y, por lo tanto, no se la considera autoridad.

A su juicio, la Autoridad Palestina no tiene "ni la fortaleza ni la madurez" necesarias para asumir el rol que le correspondería.

CONTACTOS CON OTROS PAÍSES

Tor ha explicado que "no ha habido presiones, pero sí contactos" con otros países, como Noruega, España y Eslovenia, sobre la cuestión, y que estos han preguntado al Principado cuál sería su posición.

La ministra ha defendido que la posición andorrana es "bastante cercana" a la que mantiene Francia, mostrándose favorable a dar más derechos a Palestina en organismos internacionales, pero no reconociendo aún su Estado por el conflicto existente.

Cuestionada sobre las relaciones de Andorra con Israel, ha afirmado que tienen "muy buena relación" y ha recordado que este jueves la embajadora israelí, Rodica Radian-Gordon, visitó el Principado para despedirse.

La visita no se publicitó desde el Gobierno, ni tampoco se hizo ninguna comunicación oficial, mientras que el jefe de Gobierno, Xavier Espot, colgó una foto con la diplomática en sus redes sociales agradeciéndole "las acciones impulsadas" durante su mandato para reforzar la cooperación entre Andorra e Israel.

PROTESTAS DE LOS AGRICULTORES

Los parlamentarios también se han interesado por los contactos diplomáticos de los últimos días con motivo de las protestas de los agricultores catalanes que bloquearon el acceso a Andorra.

Tor ha reconocido que la situación supuso "un momento difícil" en las relaciones bilaterales con Catalunya y el conjunto de España, si bien se consiguió garantizar el paso de los vehículos de emergencias o de los estudiantes que tenían exámenes de selectividad.

En la misma línea que otros representantes gubernamentales, ha expuesto que son situaciones que no deberían repetirse porque no pueden "ser rehenes" de una situación en la que consideran que no pueden intervenir.

El conseller general de Concòrdia (principal grupo de la oposición), Cerni Escalé, ha planteado la posibilidad de reclamar compensaciones por los daños sufridos en la economía andorrana y Tor ha respondido que no lo han considerado.

Finalmente, Tor ha explicado que la cuestión "se pondrá en el orden del día" de las próximas reuniones con las autoridades catalanas y españolas.