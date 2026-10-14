Espot se desplaza el lunes a Bruselas para firmar el acuerdo de asociación entre Andorra y la UE

El Ministro Portavoz De Andorra, Guillem Casal - GOVERN DE ANDORRA

Una petición ciudadana convoca una concentración para pedir el referéndum

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 14 (EUROPA PRESS)

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, se desplazará el lunes a Bruselas para firmar el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Principado de Andorra y San Marino.

El viaje llega después de que el consejo de ministros haya dado luz verde este miércoles a la firma del texto, completando así el trámite interno necesario para su formalización, ha informado el ejecutivo en un comunicado.

La firma del acuerdo representa el cierre formal de la negociación y abre la fase de ratificación del texto, pero tal y como ha remarcado el Gobierno, la firma "no implica" la aprobación del acuerdo ni conlleva su entrada en vigor o aplicación en el Principado.

La secuencia prevista en Andorra para la ratificación del texto prevé que, una vez firmado el acuerdo, el texto será sometido al consentimiento del Parlamento Europeo y posteriormente se convocará el referéndum consultivo.

RATIFICACIÓN POR EL CONSELL GENERAL

Solo en caso de que el resultado del referéndum sea favorable, el acuerdo será sometido posteriormente al Consell General (Parlamento andorrano) para su ratificación, que requerirá una mayoría cualificada de dos tercios de los consellers generals.

Precisamente este miércoles se ha hecho pública una petición anónima a través de la web change.org que propone la convocatoria de una concentración el próximo lunes para pedir una fecha para el referéndum.

Los partidos de la oposición críticos o contrarios al acuerdo, como Concórdia o Andorra Endavant, ya han mostrado su apoyo a la concentración, así como la Unión Sindical de Andorra.