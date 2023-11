El Ayuntamiento de Barcelona expondrá sus "últimas innovaciones" en el Smart City Expo

Presentará nueve empresas que han pasado por Barcelona Activa

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona presentará las "últimas innovaciones" que está impulsando con una treintena de proyectos, en el congreso Smart City Expo World Congress, que se inaugura este martes y se celebrará hasta el jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

En el estand que el consistorio tendrá en el congreso, bajo el lema 'Barcelona shaping urban futures. Step into the city of tomorrow', expondrá su apuesta por la innovación urbana y para construir una ciudad climáticamente neutra, competitiva y equitativa, informa en un comunicado.

Así, presentará iniciativas como el nuevo 'panot' sostenible, la vivienda industrializada, el proyecto Digital Twins, las redes de calor y frío, así como los futuros retos urbanos de la Fundació BIT Habitat, relativos a la movilidad y a la igualdad de género en la práctica deportiva en la ciudad.

Como novedad, se mostrará por primera vez el aplicativo del que dispone el personal de limpieza para controlar el servicio que, de momento, se encuentra en fase inicial, incorporando datos e información en tiempo real del recorrido de los vehículos de limpieza y recogida de residuos.

El Ayuntamiento también habilitará un espacio específico dentro del estand para presentar proyectos que servirá de zona de 'networking informal', con una agenda propia durante todo el congreso.

EMPRESAS DE BARCELONA ACTIVA

Además, a través de Barcelona Activa, el consistorio colabora en la organización del 'side-event' Tomorrow Blue Economy, y presenta una muestra de nueve empresas que han pasado por la agencia de promoción económica de la ciudad y que actualmente están desarrollando algún proyecto.

Algunas de ellas tendrán dispositivos físicos, como Seabots, que llevará un dron marino para el control de la calidad del agua; Sitep, que contará con un dron helicóptero, diseñado y construido en barcelona con cámara embarcada con reconocimiento e identificación de personas; y Etecnic, que llevará un punto de recarga de vehículo eléctrico, entre otros.

Las nueve empresas expositoras tienen datos agregados de facturación de alrededor de 10 millones de euros, y dan empleo a 215 personas en total.