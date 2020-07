Barcelona y Catalunya tienen la segunda mejor captación tecnológica de Europa, según un informe

Destaca la existencia de 1.500 startups, el MWC, el 22@ y el Pier01

BARCELONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Barcelona y Catalunya cuentan con la segunda mejor estrategia de Europa para captar inversiones extranjeras de ámbito tecnológico, solo superada por Londres, según un informe de la división fDi Intelligence del Financial Times y del grupo The Next Web.

El estudio 'Tech Cities of the Future' analiza unas 70 localizaciones europeas y destaca de Catalunya la presencia de 1.500 startups en Catalunya; la celebración de eventos como el Mobile World Congress (MWC) y la existencia del 22@, el Pier01, parques científicos y universidades, informa el Ayuntamiento de Barcelona este sábado en un comunicado.

Analiza indicadores vinculados al potencial económico, la innovación, la captación de inversión extranjera, la rentabilidad, el ecosistema de startups y la estrategia para atraer nuevas inversiones.

Concluye que Barcelona ocupa la octava posición de toda Europa y la primera en el sur del continente como 'ciudad tecnológica del futuro', por delante de ciudades como Madrid y Frankfurt.

JAUME COLLBONI

El primer teniente de alcalde de Economía, Trabajo, Competitividad y Hacienda, Jaume Collboni, ha asegurado que "las empresas tecnológicas son las que menos destruyen puestos de trabajo y las que más ocupación y de calidad generan".

"La apuesta que hacemos desde el Ayuntamiento de Barcelona es propiciar el aterrizaje y el desarrollo de estas empresas", y ha reclamado facilitar que personas de todos los sectores puedan hacer una reconversión hacia las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

ÀNGELS CHACÓN

La consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón, ha opinado que "Catalunya y Barcelona se están posicionando sin duda como uno de los mejores hubs empresariales en el ámbito tecnológico de Europa".

Ha añadido que "es una apuesta a largo plazo, un trabajo de picar piedra, crear vínculos y generar confianza" para situar a Catalunya en las listas de destinos de nuevos proyectos empresariales.