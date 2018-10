Barcelona paraliza las obras para convertir un local de Sants en 'pisos colmena'

Actualizado 21/09/2018 18:45:48 CET

BARCELONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha ordenado este viernes paralizar las obras en un local del número 114 de la calle Constitució, en el distrito de Sants-Montjuïc, que no contaban con los permisos adecuados y que planeaban convertir el espacio en 'pisos colmena'.

En una rueda de prensa, la teniente de alcalde de Urbanismo, Movilidad y Ecología, Janet Sanz, ha explicado que los promotores han reconocido durante la inspección que el objetivo de las obras era habilitar pequeños habitáculos residenciales que "no se ajustan a la legislación vigente".

A principios de septiembre, una startup barcelonesa propuso construir habitáculos de 2,6 metros cuadrados, apodados 'pisos colmena', en un local de la capital catalana para "hacer frente a los problemas de vivienda en la ciudad", según la iniciativa.

"Esta propuesta no tiene cabida en la ciudad. La infravivienda es ilegal. Con esto no se juega", ha expresado Sanz, que ha reiterado que este tipo de alojamientos no se ajustan a los requisitos mínimos de habitabilidad que se exigen para poder vivir con dignidad y en unas condiciones adecuadas.

En este sentido, la Guardia Urbana se ha personado en el local y ha requerido a los propietarios que paralicen los trabajos, mientras que los servicios de inspección del distrito tramitarán el expediente correspondiente con la información recopilada para ordenar un cese de las obras, y, en el caso que no acate, se procederá al precinto de las obras.