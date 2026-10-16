28 finalistas aspiran a los CISO Leadership Awards del Barcelona Cybersecurity Congress

Premios CISO Leadership Awards - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barcelona Cybersecurity Congress ha anunciado que 28 finalistas optan a los ISO Leadership Awards 2026, que reconocen a profesionales, organizaciones e iniciativas que impulsan el desarrollo de la ciberseguridad a nivel internacional, informa Fira de Barcelona en un comunicado este viernes.

La ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 4 de noviembre a las 16.30 horas en el Auditorio I del salón, que se celebrará en el recinto de Gran Via de la institución ferial.

En la categoría principal, Global CISO of the Year Award, han llegado a la final los directores de Seguridad de la Información de empresas como Abertis Group, Puig, Argal o CHMedia.

El Next-Generation Cyber Defense & Innovation Award reconocerá proyectos que están redefiniendo la defensa digital frente a las amenazas emergentes, mientras que la categoría Women in Cybersecurity Leadership Award distinguirá a mujeres que están transformando el sector mediante su liderazgo y capacidad de influencia.

Los premios también reconocerán iniciativas relacionadas con la ciberseguridad en el sector público, la innovación en la protección de tecnologías operacionales (OT), el desarrollo del talento y la consolidación de una cultura de seguridad digital, mientras que los CISO Leadership Awards 2026 incluyen una distinción honorífica que reconoce toda una trayectoria profesional en el ámbito de la seguridad digital.