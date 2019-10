La ciberseguridad en la industria, a debate en Barcelona Cybersecurity Congress

Publicado 21/10/2019 12:48:42 CET

La segunda edición del Barcelona Cybersecurity Congress, que tendrá lugar del 29 al 31 de octubre en el marco del salón Industry From Needs to Solutions, debatirá la ciberseguridad en la industria.

El certamen, que tendrá lugar en el recinto Gran Via de Fira de Bartcelona, contará con 60 ponentes, 40 conferencias, un área expositiva, un mercado de talento y una competición entre 'hackers', ha informado la institución ferial este lunes en un comunicado.

El Barcelona Cybersecurity Congress debatirá sobre la implementación de soluciones de ciberseguridad en un entorno 'multinube', la protección de dispositivos médicos que mejoren la privacidad, las nuevas herramientas para prevenir el robo de identidad en servicios financieros, la gestión del 'big data' a través de la computación cuántica, la irrupción del 5G y la ciberinteligencia, entre otros.

Como ponentes principales el certamen contará el ceo de Eleven Paths, Pedro Pablo Pérez; el director de partnership de TATA Communications, Steve Jenkins, y el director de soluciones para la industria de Microsoft, Martin Slijkhuis.

También destacan la participación de conferenciantes de empresas líderes como Symantec, Cisco, Sophos, Softeng, McAfee, Seat,Telefónica, Light Eyes, Deloitte, EY o Médico Sin Fronteras.

El área expositiva contará con una treintena de empresas que mostrarán las soluciones más innovadoras en materia de ciberseguridad y al mismo tiempo que se organizan talleres y actividades para dar a conocer nuevos productos y servicios.

TALENTO

Con el fin de promover la captación de nuevos profesionales, el Barcelona Cybsercurity Congress, con la colaboración de Barcelona Digital Talent, también organiza un mercado de talento en forma de 'speed dating' para conectar las empresas participantes con los nuevos perfiles digitales.

Los reclutadores dispondrán de tres minutos para dar a conocer su organización y se entrevistarán durante quince minutos con cada uno de los candidatos.

Se celebrará además una competición entre 'hackers' que consistirá en resolver un conjunto de retos relacionados con la seguridad informática que involucrarán diversas disciplinas como la forense, criptografía, OSINT, tecnologías web o explotación binaria.

OTROS EVENTOS

También en el marco del Barcelona Cybersecurity Congress se celebrarán diversos eventos paralelos, tales como la eHealth Security Conference y el Congreso de ISACA.

La eHealth Security Conference es la conferencia de seguridad electrónica que organiza ENISA, la agencia de seguridad Europea, que celebrará su quinta edición.

El evento que se celebrará el 30 de octubre se centrará en el contexto normativo de la ciberseguridad en el ámbito de la eSalud, particularmente en cuanto a la notificación de incidentes; las buenas prácticas de ciberseguridad para organizaciones de atención médica con enfoque en adquisiciones; y la protección de la salud en línea a fin de evitar ataques piratas en dispositivos médicos.

Por su parte, el 29 de octubre, se organiza el octavo congreso de ISACA Barcelona, la Asociación para el Control y la Auditoría de los Sistemas de Información.