Hereu destaca el alto valor industrial de la náutica y su aportación al turismo diversificado

Imagen de la visita del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, al Saló Náutic este jueves en Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo del Gobierno, Jordi Hereu, ha destacado este jueves el alto valor añadido de la dimensión industrial del sector náutico y su aportación a la diversificación del modelo turístico.

Lo ha dicho en el marco de la segunda jornada de la edición 63 del Salón Náutico, que se celebra hasta el 18 de octubre en Barcelona, durante una visita junto al conseller de Empresa de la Generalitat, Miquel Sàmper; el presidente del Salón, Luis Conde, y el director del evento, Josep Antoni Llopart.

Hereu ha afirmado que la náutica en su conjunto tiene mil dimensiones, entre las que ha destacado la industrial porque "tira de una cadena de valor muy importante", ya que tiene detrás las empresas de mantenimiento, componentes, piezas, fabricación y diseño.

También ha recordado que, a través de todos los puertos que hay en todos los kilómetros de costa española, el sector de la náutica es una oportunidad para impulsar un tipo de turismo diversificado: "Forma parte del turismo que nos gusta, que es diversificado y que genera mucho más valor añadido", ha explicado.

SÀMPER

Sàmper ha asegurado que ve en el salón mucha actividad económica, y ha destacado la vertiente de la economía azul, alineada con las directrices europeas de sostenibilidad, y en la que Acció, la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat, tiene identificadas 1.078 empresas en Catalunya.

"Si una cosa tenemos clara en Catalunya es que nuestra actividad económica se debe diversificar, siempre en las líneas, como decía, que nos marca Europa, de sostenibilidad, de descarbonización y de progreso", ha defendido.

EDICIÓN 2026

El salón celebra este octubre su 63 edición, en la que prevé reunir en el Port Vell de Barcelona más de 170 expositores y de 200 embarcaciones en agua y tierra.

Además, en esta edición del encuentro, organizado por Fira de Barcelona con la colaboración de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), la oferta se ha ampliado también al ocio náutico y los deportes acuáticos.