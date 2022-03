Hostelco recreará un hotel conectado y sostenible para mejorar la experiencia del cliente

BARCELONA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El salón Hostelco, que se celebrará con la feria Alimentaria, en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona del 4 al 7 de abril, recreará un hotel conectado y sostenible.

En un comunicado este martes, la institución ferial ha explicado que Hostelco Live Hotel presentará las últimas tendencias en varias estancias de un hotel.

También recreará ambientes singulares, que conjugarán funcionalidad y estética, confort y flexibilidad, atmósfera y sensaciones, tecnología y respeto al medio ambiente.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y su Instituto Tecnológico Hotelero (CEHAT-ITH) diseñarán y realizarán la 'Techroom to live in by ITH' con la colaboración de varias empresas como Hewlett Packard (HP), Bumerania Robotics, Cerium Tecnologías, Chapp Solutions, Daikin y Miguel Soler Arquitectos, entre otras.

En el espacio se incorporarán sistemas relacionados con la inteligencia artificial, Big data, IoT, robótica y domótica, enfocadas hacia el logro del máximo confort.

DyD Interiorismo creará el lobby, el espacio que dará la bienvenida a este viaje por la decoración de interiores, y el Estudio Contract realizará la Smart-Junior Suite, un espacio abierto y polivalente que se adapta a las necesidades de un nuevo estilo de cliente, cada vez más conectado.

Hostelco y Alimentaria ocuparán cerca de 85.000 metros cuadrados de superficie neta expositiva y reunirán unas 3.000 empresas expositoras.