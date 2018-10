In(3D)ustry 2018 se abre a nuevos sectores industriales

Publicado 22/02/2018 13:16:19 CET

BARCELONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de In(3D)ustry From Needs to Solutions, que se celebrará del 16 al 18 de octubre en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, ampliará este año los sectores presentes en el salón incluyendo cinco áreas temáticas: manufactura avanzada, moldes y matrices, nuevos materiales, plásticos e impresión 3D.

Así, el certamen incluirá en un mismo espacio varias industrias usuarias potenciales de la impresión 3D, que hasta ahora no habían tenido presencia, ha informado Fira de Barcelona este jueves en un comunicado.

La manufactura avanzada incorporará la robótica aplicada al sector industrial; en el espacio de moldes y matrices se explorará cómo la impresión 3D puede contribuir a reducir costes de este subsector, y en el área de nuevos materiales se abordarán las grandes posibilidades que se abren con el uso de innovadores componentes plásticos y metálicos.

El salón contará con el espacio In(3D)ustry Arena, una gran área de innovación con un escenario donde representantes de empresas que ya están aplicando la impresión 3D a sus procesos productivos expondrán sus experiencias a los visitantes.

También habrá un área expositiva donde se mostrarán ejemplos de piezas fabricadas mediante esta tecnología, así como la presencia de fabricantes que expondrán sus últimas innovaciones en materia de impresoras de última generación.

"La incorporación de nuevos sectores a la edición de este año nos permitirá ampliar el espectro de la fabricación aditiva y ver las enormes posibilidades que ofrece esta tecnología en muchos sectores industriales", ha destacado el director del certamen, Miquel Serrano.

Serrano ha resaltado que, tras tres ediciones, actualmente In(3D)ustry ya es el evento líder en España y esta tercera edición le debe permitir consolidarse como primer referente en el sur de Europa.

In(3D)ustry From Needs to Solutions forma parte de la Barcelona Industry Week, que engloba también IoT Solutions World Congress, el salón líder mundial de la industria del Internet de las cosas, y Healthio, especializado en las tecnologías para la salud y la asistencia sanitaria.