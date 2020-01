El nuevo salón BforPlanet buscará impulsar los ODS con participación política y empresarial

Publicado 30/01/2020 13:41:37 CET

Ribera, Calvet, Collboni, Cunillera, Sánchez Llibre, Canadell y Faus participan en la presentación del nuevo evento

BARCELONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo salón BforPlanet, impulsado por Fira de Barcelona y con el apoyo del Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, buscará impulsar los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU en el sector privado con la participación y colaboración de los diferentes agentes políticos y empresariales.

La primera edición del salón BforPlanet se celebrará del 26 al 28 de mayo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, coincidiendo con el Innovat4Climate, certamen organizado por el Banco Mundial especializado en financiación, inversión y mercados climáticos.

En la presentación del nuevo evento este jueves han participado la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera; el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet; el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera.

Han asistido el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat; su director general, Constantí Serrallonga; el socio fundador de BforPlanet, Francisco Lombardo; el delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, y la presidenta del Puerto de Barcelona, Mercè Conesa, entre otros representantes políticos y empresariales.

También han participado el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; el presidente de la Cámara de Barcelona, Joan Canadell; el presidente del Círculo de Economía, Javier Faus, y la consejera en el Banco de España Soledad Núñez, en un acto en el que habían representantes de Agbar, Sorigué, AECOC y Social Car.

BARCELONA, "LA CIUDAD" PARA ORGANIZARLO

Durante su intervención en la presentación, Ribera ha expuesto que Barcelona es "la ciudad" para organizar este nuevo encuentro porque está acostumbrada a trabajar y buscar alianzas entre actores políticos y económicos y que sumen todos.

"No sobra nadie sino que nos necesitamos a todos", ha remarcado la vicepresidenta y ministra del Gobierno y ha esperado que el BforPlanet sea un éxito y se encuentren modos en los que todos puedan participar.

"HACER FRENTE" A LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

Calvet ha agradecido a Fira de Barcelona el impulso del BforPlanet y ha reivindicado que sigue la misma línea que la cumbre climática catalana que se celebró la semana pasada: "Hay un vínculo con esta voluntad de comprometernos en poder hacer frente a esta emergencia climática que estamos viviendo".

También ha destacado que el proyecto de Presupuestos de la Generalitat de 2020, que aprobó el miércoles el Consell Executiu, se adapta a los objetivos de desarrollo sostenible y ha asegurado que el 'Green new deal' europeo será asumido por el Govern: "No lo observaremos, será también el 'Green new deal' catalán", aunque ha pedido que haya más ambición, concreción y rapidez en las acciones que se planteen para afrontar el cambio climático.

BFORPLANET, "REFERENTE INTERNACIONAL"

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntado que el BforPlanet debe convertirse en un "referente internacional" sobre la implicación y el compromiso del tejido económico y productivo en el medioambiente.

A su juicio, la lucha contra el cambio climático no se puede hacer "sin contar con la complicidad" de las empresas y cree que este salón puede ser una oportunidad para explicar qué medidas e innovaciones se impulsan desde el mundo económico para alinearse con el 'green new deal'.

UNA OPORTUNIDAD PARA "TRABAJAR TODOS JUNTOS"

El presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, ha sostenido que el nuevo salón de los ODS servirá para reflexionar y generar proyectos; escuchar a líderes políticos, empresariales y sociales mundiales, y tendrá la innovación como "espina dorsal".

Relat ha remarcado que el BforPlanet es una oportunidad "para trabajar todos juntos" en la consecución de los objetivos de la ONU y ha defendido que, si hace cien años la ciudad se volcó en organizar la Exposición Internacional de 1929 como apuesta por la modernidad, ahora lo tiene que hacer avanzar hacia un mundo más justo, sostenible e inclusivo.

Relat ha recordado durante su discurso la evolución de otro salón organizado por Fira de Barcelona, el Smart City Expo World Congress (SCEWC), centrado en las ciudades inteligentes, como ejemplo de cómo una apuesta de la entidad ferial se ha acabado convirtiendo en un referente internacional y exportando a otros países.

B DE BARCELONA

El socio fundador de BforPlanet, Francisco Lombardo, ha indicado que la B de BforPlanet viene de Barcelona, por su capacidad de compromiso e innovación, y de 'Business' (Negocios), porque las empresas se tienen que reinventar ante la emergencia climática.

Lombardo ha recalcado que el nuevo salón tiene que servir para "pasar del propósito a la acción" y para dar el primer paso y contribuir a que Barcelona se convierta en la metrópolis de la sostenibilidad.