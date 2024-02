Planas, Mascort y Relat inauguran un Barcelona Wine Week "de recórd"

Fira de Barcelona Montjuïc reúne hasta el miércoles 952 bodegas en más de 7.200 m2

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Luis Planas; el conseller de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat, David Mascort; el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, y el presidente de la Barcelona Wine Week (BWW), Javier Pagés, han inaugurado es lunes la IV edición del salón, que los organizadores prevén "de récord".

Se celebra en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona desde este lunes hasta este miércoles y congrega 952 bodegas en más de 7.200 metros cuadrados, un 15% más que el año anterior tanto en bodegas como en superficie.

También han formado parte de la comitiva inaugural el secretario de Alimentación de la Generalitat, Carmel Mòdol; la directora del Icex, María Naranjo; la directora general del Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi), Alba Balcells, y el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga.

Han recorrido el salón durante más dos horas y han visitado tanto espacios de Denominaciones de Origen (DO) y otros sellos de calidad como de marcas y bodegas.

La BWW está estructurada en tres áreas: la principal reúne a las bodegas organizadas por DO bajo el nombre BWW Lands; en BWW Brands y BWW Complements&Tech hay "algunas de las marcas más reconocidas del mercado"; y los pequeños proyectos y las microbodegas están en BWW Collectives y BWW Impulse.

ESTANDS

Entre otros estands, la comitiva ha pasado por la DO Catalunya, la DO Cava Comtats de Barcelona, la DO Montsant, la DO Priorat, la DO Alella, la DO Penedès, la DO Navarra, la DO Rueda, la DO Toro, la DO Bierzo y la DO Condado de Huelva.

También han visitado los espacios de bodegas como Familia Torres y, antes de la llegada del conseller sobre las 13 , el ministro ha estado los estands de las marcas Freixenet, Juvé&Camps, Pago de los Capellanes y Bodegas Matarromera, entre otros.

Han saludado a los profesionales y han abordado cuestiones relacionadas con la sequía, la ocupación del salón y su impacto para el conjunto del sector.