El salón In(3d)ustry de Barcelona cambia de nombre para incluir más sectores

Publicado 18/02/2019 14:20:06 CET

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El salón In(3D)ustry, dedicado a la fabricación aditiva y que se celebrará en la Fira de Barcelona, ha cambiado su nombre a Industry From Needs to Solutions para incluir más sectores industriales en su cuarta edición.

En un comunicado este lunes, Fira de Barcelona ha informado de que este evento se celebrará del 29 al 31 de octubre en el Palacio 8 del recinto de Montjuïc y prevé contar con más de 150 expositores y más de 250 ponentes.

Esta evolución y transformación del salón tiene el objetivo de "cubrir toda la cadena de valor y aportar soluciones de fabricación inteligente".

Además, estará formado por ocho áreas que integrarán sectores industriales de máquina herramienta; conectividad y datos; impresión 3D; transformación del plástico; automatización y robótica; moldes y matrices; nuevos materiales, y diseño y servicios.

El director de Industry, Miquel Serrano, ha asegurado que esta edición consolidará "el camino iniciado el año pasado incorporando nuevos sectores industriales" y ha afirmado que el hecho de que Catalunya concentre una cuarta parte de la industria española hace más necesario un salón como este.

El evento integrará en su oferta cuatro congresos, dos de ellos de nueva creación: sobre las aplicaciones y casos se éxito de la fabricación aditiva en el ámbito de la salud, y otro dedicado a aplicaciones médicas de la impresión y bioimpresión 3D.