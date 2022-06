El Sónar vuelve este jueves con The Chemical Brothers, Moderat, C.Tangana, The Blaze y Nathy Peluso

Se celebrará hasta el sábado y propone 117 conciertos en una docena de escenarios

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival internacional de música, creatividad y tecnología Sónar 2022 vuelve este jueves donde se celebrará en los recintos de Montjuïc y Gran Via de Fira de Barcelona hasta el sábado de la mano de una programación con el dúo The Chemical Brothers, Moderat, The Blaze, que debutará en el festival, y la energía de Nathy Peluso.

Entre los conciertos más destacados está el de C.Tangana, que vuelve a la capital catalana después de llenar en abril el Palau Sant Jordi de Barcelona, el Niño de Elche y Bonobo, que subirán al escenario el viernes, y el día siguiente será el turno de Arca y Maria Arnal i Marcel Bagés.

Morad, La Chica, Charlotte de Witte, Richie Hawtin, Samantha Hudson, The Blessed Madonna, Folamour, Reinier Zonnevald, The Blessed Madonna, Eric Prydz, Anfisa Letyago y el colectivo berlinés Herrensauna XXL, que debutará en España, son otras de las propuestas del festival.

Con la diversidad cultural y los retos medioambientales como eje principal, el programa de esta edición llega con más de 170 actividades, de las que 117 serán actuaciones en una docena de escenarios.

La cita de este año se celebrará con un aforo de 17.000 personas para cada una de las tres jornadas del Sónar de Día en el recinto de Montjuïc, y de 32.000 para las dos del Sónar de Noche en Gran Via.

SÓNAR+D

En esta ocasión, el Sónar+D se remodela completamente y pasa a celebrarse en el Palau de Congressos, en un formato en el que se diluyen las fronteras entre festival y congreso con más de 60 actividades con más de 50 ponentes.

Los principales ejes temáticos girarán en torno a la inteligencia artificial, la ecología acústica y las economías digitales y el criptoarte, con ponentes como Trevore Paglen, Kate Crawford, David Quayola, Bernie Krause y Lugh O'Neill, entre otros.

El SónarExtra, el recorrido que Sónar propone en el centro de Barcelona durante la semana del festival, cuenta con 'Hyperorgan' en el Palau Güell, la Fundació Antoni Tàpies con 'Sondear' de Mika Vainio y el Hotel ME Barcelona con la instalación 'Transient'.

Tras su paso por la capital catalana, el Sónar aterrizará este verano con 'Un SónarVillage a S'horabaixa' en Mallorca con una programación de DJ en el antiguo Aquapark de Calvià con un aforo para 5.000 personas los días 16 de julio, 6 de agosto y 3 de septiembre, en colaboración con la promotora de Mallorca Live Festival.