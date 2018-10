Torra defiende la voluntad de Catalunya de liderar el "cambio digital"

Publicado 16/10/2018 11:03:26 CET

Asegura que congresos como el IoT Solutions World Congress sitúan la región como puntera

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha defendido este martes, en su discurso de inauguración de la cuarta edición del IoT Solutions World Congress (IoTWC), la voluntad del Govern de convertir a Catalunya en líder en políticas digitales y ha asegurado que eventos como este sitúan a la región como puntera: "Catalunya quiere liderar este cambio".

En el acto inaugural, que ha dado el pistoletazo de salida a un congreso de tres días, también han intervenido el secretario de Estado para la sociedad de la información y el avance digital, Francisco Polo; el primer teniente de alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, y el director ejecutivo del Industrial Internet Consortium (IIC), Richard Soley.

Hasta este jueves y en el marco de la Barcelona Industry Week, que acoge paralelamente los salones Healthio y In(3D)ustry From Needs to Solutions, el IoTWC reunirá a 341 expositores, 316 ponentes y en torno a 14.000 participantes en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, y abordará la aplicación del IoT, la Inteligencia Artificial (AI) y la tecnología de la cadena de bloques en la industria.

"El IoT Solutions World Congress, sumado al Mobile World Congress, sitúa a Catalunya como centro mundial de ciudades inteligentes", ha afirmado Torra, que ha destacado la necesidad de alinear las políticas públicas con la revolución tecnológica, la cual cambia la forma de consumir, vender, producir y de proteger a las personas, en sus palabras.

Ha constatado que en la actual revolución digital, el IoT ha llegado para revolucionar los productos y ha destacado que el empleo se basará en trabajos que aún no existen: "Con el objetivo de tomar la máxima ventaja y asegurar nuestro lugar, también necesitamos estar en la primera fila en investigación".

Torra ha considerado que es necesario tener dos elementos fundamentales: visión, para probar y validar servicios tecnológicos antes de que estén totalmente consolidados, y liderazgo, para crear un ecosistema de desarrollo, por lo que ha defendido que la administración debe acompañar el sector privado.

"Las tecnologías son en lo que se basará el futuro. No dejaremos a nadie atrás, en esta revolución, la políticas digitales son las políticas sociales", ha añadido.

DEMOCRATIZAR LA TECNOLOGÍA

Polo ha asegurado que Barcelona se está convirtiendo en la capital mundial de eventos de digitalización y que España se sitúa como un líder del sector: "La digitalización es crucial para la economía".

Ha subrayado el compromiso del Gobierno central para ser un país pionero en la aplicación del 5G y ha también ha defendido la necesidad de realizar políticas públicas para crear un entorno favorable al desarrollo de las nuevas tecnologías, así como para reducir las desigualdades sociales.

En este sentido, ha recordado que España tiene una estrategia para incentivar la creación de startups que busca modernizar el país y promover la tecnología y la emprendeduría, algo que ya anunció hace dos semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Pisarello ha insistido en la importancia de poner las tecnologías al servicio de la gente y ha constatado el rol de liderazgo que Barcelona ha jugado a la hora de promover la innovación: "Tenemos todos los recursos para ejercer este rol y estamos comprometidos con la justicia social".

En el acto inaugural, celebrado en el Pabellón 2 del recinto, también han asistido la consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón; el conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, y el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga.