Los World-Class District Awards premian "iniciativas disruptivas" de actores del Real State

Los han entregado en el marco de la segunda edición de The District



BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los The World-Class District Awards 2023 han reconocido a cinco actores del sector del Real State por sus "iniciativas disruptivas" en el marco de la segunda edición del The District, celebrado en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona entre este miércoles y este viernes.

Los premios han recibido 91 candidaturas de proyectos que apuestan por la "transformación transversal" del sector en base a la innovación, la tecnología y los criterios ESG, ha informado el congreso en un comunicado.

El Premio JLL al Mejor Destino para Inversión Inmobiliaria ha recaído en Newdock Fahala, por su "esfuerzo" para alcanzar la certificación LEED Platino, y las implicaciones que ello ha tenido en sostenibilidad, eficiencia y bienestar.

El nuevo propietario del Hotel Sofia Barcelona, Blasson, ha recibido el Premio La Vanguardia a la Mejor Operación Inmobiliaria del Año por la compra del inmueble por 180 millones de euros a Brookfield.

Y el Premio a la Mejor Operación Inmobiliaria con Mayor Impacto ESG, el Cushman & Wakefield, ha reconocido a Conren Tramway por el proyecto con el que convierte una antigua fábrica de coches en Barcelona en un espacio "para aprender, trabajar, jugar y vivir", llamado LaMercedes.

El galardón al Mejor Inmobiliario, Sociedad Gestora o Grupo de Inversión, el Premio CaixaBank, ha destacado la labor de LAR España, que captó 400 millones de euros de inversores institucionales para inversiones a largo plazo en inmuebles terciarios de calidad.

Y el reconocimiento a la Mejor Startup Proptech en la que Invertir, el Premio Aedas, ha reconocido a QLIP por el desarrollo de una "potente plataforma" de Saas diseñada para agentes inmobiliarios.