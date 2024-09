La 080 Barcelona alcanza su "capacidad máxima" en su 34 edición y estudia ampliar su espacio

Louis Vuitton será uno de los patrocinadores



BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 080 Barcelona Fashion ha alcanzado su "capacidad máxima" en su 34 edición, que se celebrará del 14 al 17 de octubre en el Recinto Modernista de Sant Pau, y la organización estudia la posibilidad de ampliar su espacio.

Así lo ha dicho el secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat, Jaume Baró, en rueda de prensa este lunes, quien ha expresado el "compromiso" del Govern con la 080 Barcelona Fashion, junto a su directora, Marta Coca.

Baró ha destacado que será una "edición más internacional que nunca": han recibido alrededor de un centenar de solicitudes de asistencia de prensa e 'influencers' internacionales.

Coca ha expresado satisfacción por la cantidad de peticiones, si bien ha dicho que no las podrán atender todas: "La pasarela tiene la capacidad que tiene, el espacio tiene la capacidad que tiene, y el presupuesto es el que es".

Ha destacado que algunas de las solicitudes provienen de países que no son público objetivo, y ha destacado México y Arabia Saudí, que se suman a Francia, Italia y Alemania.

Asimismo, el secretario de la Generalitat ha dicho que trabajarán en "alargar la vida del 080 fuera de las dos semanas de pasarela" para avanzar en la mejora de la competitividad y la formación en el sector.

PRESUPUESTO

Preguntado por la dotación económica de la iniciativa, Baró la ha cifrado en unos dos millones de euros y la ha situado en un nivel "muy similar" al de 2023.

Entre los patrocinadores, cuenta con las aportaciones de Louis Vuitton, a quien Coca ha dicho que se acercaron al ver que "estaba muy abierto a la dinamización cultural y creativa de la ciudad", en el contexto de la Copa América de Vela --que patrocina-- y de su desfile en el Parc Güell.

24 MARCAS

La 34 edición cuenta con el desfile de 24 marcas y el 080 Reborn, la propuesta de la pasarela de ropa recuperada de centros de clasificación de residuos textiles y de tiendas de segunda mano.

Coca ha asegurado que son marcas "altamente comprometidas con el territorio, sostenibles y con una mirada y una perspectiva de género muy ampliada".

Está prevista la participación de Lebor Gabala, Madridmanso, Escorpion, Simorra, Lola Casademunt by Maite, Guillermina Baeza, Inma Linares, Nathalie Chandler, Outsiders Division, Carlota Barrera y Custo Barcelona.

También acudirán Alsedà, Reparto, All that she loves, Fatima Miñana, Lemachet, The Label Edition, Dominnico, Zoe Oms, Alvar Merino, Gau, Reveligion, Habey Club y Paolo Leduc.

SOSTENIBILIDAD

Coca ha asegurado que no quieren "hablar abiertamente ni de diversidad ni de sostenibilidad", al considerar que son cuestiones que ya están consolidadas, si bien ha destacado el compromiso de la plataforma con los mismos.

No obstante, ha lamentado que "para mantener el volumen del negocio se han puesto en circulación y fabricado muchas más unidades", ante lo que ha advertido que el exceso de fabricación conlleva una gestión de residuos inmensa.

Ha detallado que en España el volumen de negocio del sector bajó un 1,3% en el primer semestre, un descenso que, en precios, alcanzó el 12%.

Ha instado a las empresas a que "empiecen ya a pensar en estos nuevos de modelos de negocios satélites", en referencia a sistemas híbridos de primera y segunda mano, ante la llegada del Green Deal en 2030.