12M.- Puigdemont llama a movilizar esta semana a indecisos y a los que se plantean no votar

ARGELÈS-SUR-MER (FRANCIA), 6 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Junts+ a las elecciones al Parlament, Carles Puigdemont, ha llamado este lunes a movilizar y convencer en esta última semana de campaña a los indecisos y a los que se plantean no votar el 12 de mayo.

"Esta semana, hasta que cierren los colegios electorales, tenemos que ir a buscar y movilizar a todos los que aún no han decidido ir a votar. Hay gente que ha decidido no ir votar, y hay que convencer a los que han decidido ir a votar y no saben a quién", ha reclamado en un mitin en Argelès-sur-Mer (Francia).

Para Puigdemont, esta última semana es decisiva para convencer y movilizar a ambos colectivos, a los que ha pedido explicar que el voto a Junts+ es doblemente útil porque, a su juicio, son la única opción independentista con posibilidades de ganar y porque son los únicos que pueden provocar "un dolor de estómago" a Madrid.

