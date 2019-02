13.000 personas se movilizan en el centro de Barcelona por la huelga

Publicado 21/02/2019 16:15:24 CET

Ocupan las vías de Rodalies durante unas dos horas en Plaça Catalunya

BARCELONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unas 13.000 personas, según la Guardia Urbana, se han movilizado este jueves a mediodía en el centro de Barcelona en la concentración convocada en la plaza Universitat y la manifestación convocada por la plataforma Universitats per la República, a la que se han sumado colectivos de CDR.

La movilización ha contado con una concentración en plaza Universitat y una posterior manifestación de Universitats per la República, que ha estado marcada por la ocupación de las vías en la estación de Renfe de Plaça Catalunya.

En la concentración, el portavoz de Intersindical-CSC, Sergi Perelló, ha mostrado su satisfacción con el desarrollo del paro, mientras que el portavoz de Ustec·Stes, Ramon Font, ha afirmado que la incidencia ha sido muy alta, y ha sostenido que los docentes "no tienen miedo" y hablarán de política en las clases.

Las portavoces de la plataforma, Núria Marin y Núria Nieto, han asegurado al inicio de la marcha que la huelga en el ámbito universitario está siendo un éxito y uno de los "puntos fuertes" del paro.

Han remarcado que las movilizaciones deben ir 'in crescendo', y han calificado el juicio a los dirigentes soberanistas como una "vergüenza".

La manifestación ha partido de la Ronda Universitat y pocos metros después un grupo de unos 500 participantes ha entrado en la estación de Rodalies de Plaça Catalunya, donde han ocupado las vías interrumpiendo la circulación durante unas dos horas.

En paralelo a la ocupación de las vías de Rodalies, la cabecera de la manifestación ha llegado hasta la confluencia de Ronda Universitat y Passeig de Gràcia, donde sobre las 14 horas se ha dado por finalizada.

TENSIÓN

La manifestación ha vivido momentos de tensión, en paralelo a la salida de un grupo de ocupantes de la vía, entre un grupo de asistentes y agentes de los Mossos d'Esquadra, que han establecido un cordón de seguridad en Passeig de Gràcia.

Entre gritos de 'No us mereixeu la senyera que porteu' --'No os merecéis la 'senyera' que lleváis'--, 'Fora les forces d'ocupació' --'Fuera las fuerzas de ocupación'-- y 'El vostre conseller és a la presó' --'Vuestro conseller está en prisión'-- y el lanzamiento de algún objeto, los agentes han realizado alguna pequeña carga para dispersar a los manifestantes.

Las furgonas de los Mossos d'Esquadra finalmente han abandonado el lugar y sobre las 15 horas, los últimos ocupantes de las vías han abandonado progresivamente la estación de Rodalies.