Un 23% de hosteleros prevé abrir en la fase 1 según Damm Distribución Integral

La empresa de distribución de bebidas y alimentación recoge la opinión de más de 12.000 operadores

BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Un 23% de los hosteleros españoles prevé abrir su negocio en la primera fase de la desescalada; un 24% lo hará en la segunda; un 15% en la tercera, y un 9% cuando se instaure la 'nueva normalidad', según un análisis difundido este lunes por Damm Distribución Integral.

El 3% de los hosteleros consultados no prevé volver a subir la persiana de su negocio "ante la imposibilidad de hacer frente a la complicada situación económica", y el 16% aún se está planteando cuándo volverá a abrir sus locales tras el impacto que les ha supuesto el cierre por la emergencia sanitaria del coronavirus.

La empresa de distribución de bebidas y alimentación a hoteles, restaurantes y cafeterías ha recogido la opinión de más de 12.000 operadores independientes y pequeñas cadenas de restauración del conjunto de España para conocer "sus principales inquietudes y necesidades" en el contexto de crisis económica y social actual.

El análisis de Damm Distribución Integral también señala que el 54% de los restauradores no ofrecerá un servicio de comidas para llevar y a domicilio; un 16% que antes no lo ofrecía sí que lo empezará a hacer, y un 30% aún no ha tomado una decisión al respecto.

Sobre el modelo de negocio, el 49% de los hosteleros consultados opta por mantener el actual; el 14% sí que plantea implementar novedades en la oferta existente, y un 37% todavía no lo ha decidido.

Asimismo, el 44% de los restauradores están interesados en que su distribuidora les suministre los equipos de protección individual (EPI), y el 46,52% opta por usar aplicaciones digitales para realizar pedidos y gestionar cobros por vía telemática.