La 27 edición del Circuit Català de Trofeus de Natació comienza este fin de semana

Presentación de la 27 edición del Circuit Català de Trofeus de Natació. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 27 edición del Circuit Català de Trofeus de Natació comenzará este fin de semana con 7 trofeos en diferentes formatos de competición y con el apoyo de la Diputación de Barcelona.

En concreto, la competición comenzará con el Trofeu Fèlix Serra Santamans y la programación continuará hasta el mes de julio, informa la corporación en un comunicado este lunes.

Ha destacado que el torneo "ya se ha consolidado como uno de los mejores circuitos de natación del Estado y que forma parte del calendario internacional" y ha añadido que en la edición anterior participaron 114 clubes y 3.584 nadadores de 65 clubes catalanas, 36 estatales y 13 extranjeros.