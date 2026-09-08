3Cat apuesta por series, entretenimiento y canales temáticos en Youtube en su nueva temporada

Presentación de la temporada de 3Cat - 3CAT

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

3Cat estrena su temporada 2026-2027 con una apuesta por nuevas series de ficción, programas de entretenimiento, nuevos derechos deportivos, el relanzamiento del Super3 y la apertura en otoño de canales temáticos en Youtube.

En la presentación de la temporada este martes, la presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ha definido a la corporación como un "ecosistema de servicios audiovisuales" que quiere llegar a todos los públicos.

Ha dicho que en la temporada hay una "apuesta fuerte" por la ficción, por el Súper 3, que ha calificado de proyecto estratégico, y por una mayor presencia de contenidos en Youtube a través de canales temáticos para llegar a más públicos.

En ficción, 3Cat apuesta por 'Gènesi', la serie de ficción sobre la revolución gastronómica de El Bulli de Ferran Adrià,;'LIA', una serie sobre ciencia con mirada femenina; 'In vitro', acerca de los dilemas de la reproducción asistida; 'Magnesi per compassió' con T de Teatre y 'Ravalejar', así como se mantendrán series como la diaria 'Com si fos ahir' y nuevas temporadas de 'Cites Barcelona', 'Departament Amades' y 'La casa nostra'.

ENTRETENIMIENTO

En entretenimiento, Laura Escanes presentará el nuevo 'La travessia VIP', con 16 rostros conocidos; Jordi Cubino se pondrá al frente del programa 'El doble'; habrá segunda temporada de 'La gran cita' con Dulceida, y Arnau Paris tomará el relevo de Marc Ribas al frente de 'Joc de cartes'.

Se mantendrán clásicos de la cadena como 'Polònia', 'El foraster', 'Al cotxe' y 'Crims', 'Eufòria' tendrá una nueva edición en primavera de 2027 y la plataforma 3Cat recuperará el programa de sátira deportiva 'Crackòvia'.

Una de las novedades de la programación será el programa 'Vèrtex', el nuevo espacio que se estrenará en otoño presentado por Ramon Pellicer para contrastar los grandes temas sociales y políticos de la semana, y la noche del sábado seguirá contando con 'Col·lapse', presentado por Jordi González.

El director de TV3, Sigfrid Gras, ha afirmado que 'Vèrtex' era un formato de programa de análisis de la actualidad que quería la cadena, y ha subrayado la credibilidad de los informativos de la cadena.

En cuanto a reportajes y documentales, 3Cat estrenará durante la temporada 'La supervivent', 'Per què no vas fer res?', 'Pau Casals' y 'Rodoreda', y en cuanto a programas culturales, la periodista Clara Molins será la nueva presentadora de 'Nervi' y se estrenará la series documentales 'Diari d'un actor/actriu' y 'Gaudí: l'amor i la tècnica'.

3Cat apostará por un relanzamiento del Súper 3, donde contenidos para los más pequeños como 'Fuet' y 'Fang', compartirán espacio con 'Fes-te la festa' con Lildami y el estreno en catalán de 'Capità Tsubasa. Campions', a las que seguirán acompañando 'Doraemon', 'One Piece' y 'Detectiu Conan'.

DEPORTES

En el capítulo deportivo, 3Cat mantendrá una amplia cobertura del fútbol femenino, con la Champions como apuesta, emitirá un partido por jornada de la Copa del Rey de fútbol, uno de la Liga Endesa de baloncesto, y ofrecerá una selección de partidos de Girona y Sabadell en la Liga Hypermotion de fútbol.

3Cat reforzará su estrategia digital con la apertura de canales en Youtube para adaptarse a los hábitos de consumo audiovisual actuales, con temáticas como el humor, el entretenimiento o la cocina.

CATALUNYA RÀDIO

Catalunya Ràdio mantendrá las principales voces de sus programas, con Ricard Ustrell al frente de 'El matí de Catalunya Ràdio' y Roger Escapa en 'El suplement' durante los fines de semana, Francesc Garriga en 'La tarda de Catalunya Ràdio', Peyu en 'La Renaixença' y Juliana Canet, Roger Carandell y Marta Montaner en 'Que no surti d'aquí'.

El director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, ha subrayado que es una "apuesta continuista" por unos contenidos, en un año que la emisora conmemorará aniversarios como los 50 de la primera transmisión deportiva en catalán o los 20 años de Catalunya Música.

La temporada de 3Cat hará una apuesta renovada por 3CatCampus y en EVA destaca la apuesta por 'Increïble, però fals', un espacio del creador de contenido Carlos Tamayo con el objetivo de fomentar el pensamiento crítico.