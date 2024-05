El 47,7% de las personas con VIH en Catalunya han sufrido discriminación, según un informe

El 88,5% no denuncia las situaciones discriminatorias



BARCELONA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Comitè 1r de Desembre de la Plataforma ONG - Sida de Catalunya (Comitè 1D) ha realizado un informe que indica que el 47,7% de las personas con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en Catalunya han sufrido discriminación por serofobia.

La plataforma ha presentado el informe 'VIH y discrimación' este miércoles en una rueda de prensa en Barcelona, donde ha explicado que está basado en los resultados de una encuesta realizada en octubre de 2023 a 174 personas con VIH mayores de 18 años residentes en Catalunya.

139 de los participantes viven en la provincia de Barcelona, 10 en Girona, 15 en Lleida y 10 en Tarragona, y la mayoría de ellos se identifican como hombres (132), seguidos de mujeres (32), no binarios (6) y otras identidades (2).

La presidenta del Comitè 1D, Marta Melgosa, ha explicado que el estudio tiene el objetivo de obtener indicadores y acciones para erradicar el estigma y la serofobia y ha criticado que se tiende "a minorizar el impacto sobre las personas de este tipo de discriminación".

DENUNCIAS POR SEROFOBIA

El técnico del Comitè 1D Oriol Sorolla ha destacado que "un 24,7% de las personas encuestadas afirman haber sufrido serofobia en los últimos 12 meses" y que más del 50,58% de los participantes son mayores de 46 años, hecho que indica el envejecimiento de las personas diagnosticadas de sida.

El informe ha detectado que el 88,5% de las personas encuestadas no han denunciado las situaciones de discriminación, y que de las que sí han denunciado, el 50% no se han sentido comprendidas ni acompañadas y el 55% no han quedado satisfechas con el resultado final de la denuncia.

PERSPECTIVA INTERSECCIONAL

Sorolla ha explicado que el informe tiene una perspectiva interseccional porque la discriminación serofóbica está atravesada y "se intersecciona por otros aspectos", como la xenofobia, el perfil sociodemodráfico, el género, la edad, las condiciones económicas o el entorno afectivo.

Según los datos recogidos, el 34,4% de las personas con VIH encuestadas han afirmado que también han sufrido discriminación por LGTBIfobia, un 19,5% por racismo, un 11,4% por género, un 17,2% por su situación de drogodependencia y un 18,9% por otras razones derivadas de la salud.

El informe ha indicado que "un porcentaje elevado de los encuestados se encuentra en condiciones de vulnerabilidad o de exclusión social": el 44,8% tiene unos ingresos inferiores a los 1.000 euros mensuales y el 64% ingresa menos de 1.500 euros al mes, una cifra que sube al 89% en el caso de las mujeres.

Como integrante de la Creativa Positiva -una de las 19 entidades que conforman el Comitè 1D- y del grupo de trabajo que ha realizado el informe, Maria Luisa García ha recalcado la incidencia de la discriminación de género y ha afirmado que "las denuncias son la punta del iceberg de la mirada estigmatizadora frente al VIH y otros elementos estructurales".

PACTO SOCIAL

El informe concluye que "resulta urgente" implementar medidas para crear mecanismos garantistas de detección, denuncia y reparación de las situaciones de discriminación hacia las personas con VIH que se dan de manera interseccionada con otros ejes de vulnerabilidad.

Desde el Comitè 1D, califican de "herramienta fundamental" el Pacto Social contra la discriminación y el estigma de las personas con VIH, liderado por la Conselleria de Feminismos e Igualdas y la de Salud en 2022, e insisten en que "tiene que materializarse y dotar de recursos contra el estigma del VIH", que afecta a unas 33.700 personas en Catalunya.