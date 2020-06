El 50% de los temporeros en los pabellones de Lleida, en situación "irregular" según El Homrani

El conseller pide que no se criminalice a quienes "vienen a buscarse la vida" el territorio

LLEIDA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha visitado este jueves los pabellones de Fira de Lleida en los que se alojan 215 temporeros y ha señalado que la mitad están "en situación de irregularidad administrativa".

En una rueda de prensa, el conseller ha vuelto a pedir al Gobierno "valentía" para afrontar un proceso de regularización en España y ha señalado que otros países como Italia y Francia ya lo han hecho.

El titular de Trabajo Asuntos Sociales y Familias ha pedido que no se criminalice a los temporeros "que vienen a buscarse la vida en torno a una actividad esencial para el territorio".

"Debemos afrontar esta problemática de fondo. Mientras tengamos ciudadanos y ciudadanas en el país que por su situación de irregularidad administrativa no pueden disfrutar de todos sus derechos, lo que hacemos es dirigir mano de obra hacia la economía sumergida", ha afirmado.

"150.000 EN CATALUNYA"

Ha asegurado que en Catalunya la Generalitat calcula que hay 150.000 personas en situación de irregularidad administrativa, y ha añadido: "No nos parece bien tener una parte de nuestros vecinos y ciudadanos en situación de invisibilidad y dificultades".

El conseller ha anunciado la ampliación del contrato programa con el Ayuntamiento de Lleida y el Cosell Comarcal del Segrià para la implementación de medidas extraordinarias en relación con el impacto social de la pandemia de la Covid-19 a lo largo de 2020 y ha dicho que la parte más importante de estas ayudas, 428.000 euros, servirán para financiar el alojamiento de hasta 300 temporeros y personas en situación de sin hogar.

Según sus datos, entre los espacios habilitados en Lleida por el Ayuntamiento, las plazas pagadas por el futbolista Keita Baldé y otros alojamientos de la comarca del Segrià, hay unas 400 personas alojadas en la provincia.

ALOJAMIENTO PARA 2021

El conseller ha propuesto al alcalde de Lleida, Miquel Pueyo trabajar para conseguir una solución de alojamiento permanente en 2021 y ha recalcado que hace falta "poder ofrecer mejores condiciones, que no sean medidas excepcionales".

Pueyo ha señalado que "el gran ausente y el gran silencioso es el Gobierno del Estado que ha decidido que hay miles de personas que como no tienen papeles no existen y estas personas no se evaporarán, tienen familias, sufren, pasan calor, tienen hambre, se deben duchar", ha reprochado.

"Pedimos al Gobierno del Estado entre otras cosas que venga aquí, vea cuál es la situación y que se dé cuenta. De alguna manera ha de iniciar un proceso de regularización", ha agregado.

En julio de 2019 Chakir el Homrani y Miquel Pueyo participaron en una rueda de prensa en Lleida con la consellera de Agricultura de la Generalitat, Teresa Jordà, y el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la que también apuntaron que trabajarían para que en 2020 hubiera una solución estable.

PREOCUPACIÓN POR LOS FOCOS DE CORONAVIRUS

Preguntado sobre la preocupación en Lleida por los focos de coronavirus de Huesca, El Homrani ha recordado la Generalitat y el Gobierno de Aragón "han recomendado evitar al máximo la movilidad" para que no se pueda propagar la Covid-19.

"Somos conscientes de que en Catalunya, el Estado y Europa irán saliendo rebrotes. Lo importante es tenerlos controlados y poder controlar los contactos y las recomendaciones para evitar contagios ahora que ya no estamos en una situación de estado de alarma", ha dicho.