Política Lingüística ha subvencionado este año incorporar el catalán en 6 videojuegos

BARCELONA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 64% de videojuegos producidos en Catalunya tienen versión en catalán, aunque los 10 videojuegos más vendidos en España no tienen versión en catalán, informa la Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat este martes en un comunicado.

Según el Libro Blanco 'La industria catalana del videojuego Catalunya 2023', se ha pasado del 53% al 64% en Catalunya y del 25% al 44% en toda España.

La Conselleria ha catalogado más de 250 juegos plenamente operativos en catalán en la base de datos VDJOC, una herramienta que permite difundirlos y favorecer el uso.

SUBVENCIONES

La conselleria que dirige Francesc Xavier Vila apoya incorporar el catalán en videojuegos con una línea de subvenciones anual: en la convocatoria 2024 ha apoyado 6 videojuegos, que estarán disponibles en 2025, y en 2024 se han publicado los juegos que habían recibido ayudas en la convocatoria anterior.

Entre los juegos ya a disposición del usuario e incorporados a la base de datos VDJOC destacan 'CLeM' (de Mango Protocol), de rompecabezas y exploración; 'Curse of the Sea Rats' (Petoons Studio), de aventuras y plataformas, y '3 Minutes to Midnight' (Scarecrow Studio), una aventura gráfica clásica de apuntar y clicar.