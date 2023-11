Un 85% de víctimas de abuso sexual infantil no pide ayuda hasta la edad adulta, según un estudio

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Vicki Bernadet ha alertado de que un 85% de las víctimas de abuso sexual infantil no pide ayuda hasta la edad adulta, según las conclusiones de un estudio que la fundación ha compartido con motivo del Día Internacional de la Infancia que se celebra este lunes.

Se trata del trabajo 'Lifetime Prevalence and Characteristics of Child Sexual Victimization in a Community Sample of Spanish Adolescents', que han elaborado Noemí Pereda, Judit Abad y Georgina Guilera, informa la fundación en un comunicado.

En un 80% de los casos la figura abusadora forma parte del entorno de confianza de la víctima, lo que impide que el menor pida ayuda hasta llegar a su edad adulta junto con otros factores como el miedo, la vergüenza y las posibles consecuencias tras la revelación.

La mayoría de las víctimas de abuso sexual infantil atendidas por la fundación son ya adultas, un dato "que refleja la difícil situación que viven las víctimas a la hora de pedir ayuda": solo alrededor del 10 y el 15% de los casos de abuso sexual infantil llegan a revelarse durante la infancia.

La Fundación Vicki Bernadet ha impulsado la campaña 'La carga del silencio', creada y producida por Ogilvy Barcelona, para "concienciar sobre la realidad que supone sufrir un trauma como es el abuso sexual infantil".

Según la fundación, este trauma afecta tanto al ámbito social, como relacional, sexual, psicológico, físico y anímico y, "en la mayoría de los casos, se padece en silencio y soledad".