Ábalos apela a un "ejercicio de responsabilidad" de los partidos para evitar la repetición electoral

Ve "dudas sobre la sinceridad" de la propuesta de Cs

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha apelado este martes a un "ejercicio de responsabilidad" de los partidos políticos para facilitar la investidura de Pedro Sánchez y evitar una repetición electoral.

En declaraciones a los medios en una visita a las obras de la estación del AVE de La Sagrera, en Barcelona, a la que también han asistido la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, y los tenientes de alcalde Jaume Collboni y Janet Sanz, ha remarcado que "la última hora es la de la responsabilidad" para acabar con el, según él, bloqueo de la situación.

Ha dicho que, en estos últimos momentos para negociar la investidura y evitar la repetición electoral, algunos partidos "la enfrentarán y otros tratarán de aparentar estar actuando con responsabilidad para que no se les diga que no tuvieron la suficiente responsabilidad".

El ministro ha conminado a esperar cómo acaba la ronda de consultas ante el Rey, ante el que espera que los partidos "no usen el juego de palabras que están dirigiendo a los medios".

Preguntado por una posible repetición electoral, ha dicho que el PSOE no la quiere y que lo que no desea es que se tengan que repetir por que el resto de partidos "hace lo posible para que no se produzca el reconocimiento de esa victoria".

Ábalos ha insistido en que no existe alternativa a una investidura de Sánchez y que si no se quiere respetar la propuesta política ganadora "se está en un bloqueo intencionado".

PROPUESTA DE RIVERA

Sobre la petición del líder de Cs, Albert Rivera, de reunirse con Pedro Sánchez, ha dicho que no habrá problema porque el PSOE es el "partido del diálogo" y ha sostenido que todo aquel que ha querido hablar con el presidente del Gobierno en funciones ha podido hacerlo.

Ábalos ha dicho, sobre la propuesta de Rivera con condiciones sobre Catalunya, Navarra y economía, que ve "dudas sobre la sinceridad" del planteamiento de Cs, y ha remarcado que llama la atención que haya pasado de decir que no tenía nada que hablar con el PSOE a pedir una reunión.

El ministro ha reprochado que se planteen dudas del constitucionalismo del PSOE: "La Constitución ya estaba antes de que al señor Rivera le diera por ser constitucionalista, y algunos ya la habíamos defendido y peleado en vida, no por lo que nos cuentan".

Ábalos ha considerado "básico" el apoyo de Unidas Podemos, y ha considerado que quiere alcanzar un acuerdo con la formación para desarrollar un plan de acción de carácter progresista, como han manifestado los españoles en las urnas, ha valorado.