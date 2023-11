Los abogados de oficio de Barcelona asisten a 1.000 víctimas de violencia machista más que en 2022

Hasta octubre de este año han atendido 7.987 casos de violencia sobre la mujer



BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los abogados de oficio de la demarcación de Barcelona han atenido hasta octubre de este año a 1.023 víctimas de violencia machista más que en el mismo periodo de 2022.

Lo han explicado este viernes en una atención a periodistas la presidenta de la comisión de mujeres del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), Olga Arderiu; la diputada responsable del turno de oficio del Icab, Carmen Valenzuela, y la coordinadora del turno de oficio, María Cruz Martínez, después de la lectura del manifiesto del Icab por el Día Internacional contra las violencias machistas este sábado.

Los datos corresponden a la demarcación territorial que abarca el Icab y que incluye, además de la ciudad de Barcelona, las 11 delegaciones del colegio en la provincia: Arenys de Mar, Badalona, L'Hospitalet de Llobregat, Igualada, Berga, Gavà, El Prat de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú.

En estas ciudades, desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de este año la abogacía de oficio ha atendido a 7.987 víctimas de violencia de género (que tienen o tenían una relación de pareja con el denunciado) y violencia machista (un concepto que engloba el anterior, pero implica algunas diferencias al iniciar un procedimiento penal).

"MÁS INFORMADAS"

Estas 7.987 atenciones durante los primeros 10 meses del año superan las que se hicieron en el mismo periodo de 2020 (6.964) y también son más que las que se registraron en 2021 (4.449), 2020 (3.234), 2019 (3.544), 2018 (3.381) y 2017 (3.253).

Para las responsables del turno de oficio, el aumento registrado especialmente a partir de 2020 se explica, entre otros aspectos, por haber dejado atrás la "silenciación" que implicó la pandemia --por miedo a denunciar a un conviviente con el que la víctima estaba confinada, entre otras circunstancias-- y por una mayor concienciación.

"Hay muchas más denuncias, también quiere decir que las mujeres están más informadas y tienen más interés en denunciar", ha señalado Valenzuela en este sentido.

Las 7.987 atenciones de este año hasta octubre están cerca del total que se registró en 2022 (8.232), por lo que Valenzuela prevé que al acabar 2023 habrán superado las cifras del año pasado.

EL 72% DENUNCIARON A SU PAREJA O EX

De todas las víctimas atendidas por ahora en 2023, el 72% lo fueron por casos de violencia de género (denunciaron a sus parejas o ex), lo que sigue la tendencia de los últimos años, cuando tres de cada cuatro casos de violencia machista han sido por violencia de género.

"La lectura es que dentro de la familia hay mucha violencia", ha apuntado Valenzuela, que también ha apuntado que cuando las denuncias son fuera del entorno de la pareja el delito más común son las agresiones sexuales, muchas a turistas.

Una de las diferencias para las denunciantes es que en casos de violencia de género, la mujer que denuncia a su pareja o ex tiene garantizada la asistencia jurídica durante todo el procedimiento, desde que presenta denuncia en comisaría (el Icab se compromete a que un abogado de oficio la atienda en un plazo de una hora) hasta que la causa termine.

En cambio, si la denuncia no es contra una pareja o ex, la ley garantiza asistencia jurídica al presentar denuncia en comisaría y en la primera declaración en el juzgado, pero para el resto del procedimiento (incluso el juicio) la víctima solo podrá acceder a un abogado de oficio si cumple los requisitos generales que se basan en sus ingresos.

QUIEREN UN TURNO DE OFICIO DE VIOLENCIA MACHISTA

Al parecer de las representantes del Icab, las mujeres que denuncian violencia machista también deberían estar amparadas por la justicia gratuita cuando no denuncian a su pareja o ex, y reclaman un turno específico de violencia machista.

Ahora, si la mujer no cumple los requisitos para acceder a la justicia gratuita puede optar por contratar a un abogado particular o bien dejar la causa en manos de la acusación pública de la Fiscalía, una opción en la que Cruz ha alertado de que las denunciantes "no tienen la misma información y acompañamiento".

También ha señalado que en los procedimientos donde no hay acusación particular (la que ejerce la víctima) la negociación de un eventual pacto para rebajar la condena del acusado queda en manos de la defensa y la Fiscalía, sin que la denunciante pueda incidir a través de su abogado.

1.089 ABOGADOS Y "POCOS MEDIOS"

En la demarcación de Barcelona hay un turno de oficio especializado en violencia machista y de género, con un total de 1.089 abogados con formación específica, y en la capital catalana siempre hay 3 de guardia (en el turno de oficio general hay 18).

Valenzuela ha criticado que cuentan con "pocos medios", teniendo en cuenta que en Barcelona hay 10 comisarías y los tres abogados de guardia pueden tener que cubrir denuncias simultáneas en más de tres comisarías, ha reclamado mejoras en la retribución y ha criticado que a veces los abogados de guardia no cobran por su disponibilidad, también nocturna, si finalmente no se les requiere.

La abogada ha destacado la "necesidad de una asistencia integral" que incluya también la psicológica para las denunciantes, que en su primer día en comisaría pueden requerir entre dos y tres horas para exponer su denuncia.