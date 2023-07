Absuelto un excargo del PP catalán acusado de maltratos a su expareja

La jueza: "No afirmo que no sucedieran, sino que no hay suficiente prueba"



BARCELONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado Penal 10 de Barcelona ha absuelto al exvicesecretario de comunicación del PP Albert Fernández Saltiveri tras el juicio por presunto maltrato a su expareja, la actual líder de Nuevas Generaciones y concejal en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), Irene Pardo.

La sentencia, consultada por Europa Press este jueves, absuelve a Saltiveri al no tener pruebas suficientes de los presuntos delitos de maltratos, coacciones e injurias por los que fue juzgado.

Por estos delitos, la Fiscalía había pedido para Saltiveri una condena de tres años de prisión y una orden de alejamiento de Pardo durante cuatro años.

La jueza expone que se encuentra ante "versiones contradictorias" sobre la denuncia de la presunta agresión que ocurrió cuando Pardo y Saltiveri estaban en trámites de separación.

"Ante la duda, puesto que no afirmo que no sucedieran, sino que no hay suficiente prueba para considerar que en el acto de juicio se haya vencido el principio de presunción de inocencia que ampara a todo acusado, debo absolverle", concluye la jueza tras valorar todas las pruebas disponibles.

Añade que los informes médicos de los que dispone "no son claros ni concluyentes, ni tampoco se puede considerar que la versión de la denunciante sea constante", y añade que todos los testigos de la causa tienen interés en el proceso o son de referencia.