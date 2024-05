La acampada pro Palestina de la UB acaba este viernes tras la decisión del centro de romper con Israel

Están hablando con sindicatos para organizar una huelga general en junio



BARCELONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes pro Palestina acampados en el Edifici Històric de la Universitat de Barcelona (UB) han decidido dar por terminada la acción este viernes por la tarde tras la decisión del centro de romper relaciones con instituciones israelíes hasta que se garantice la paz y los derechos humanos en la franja de Gaza.

En una rueda de prensa este jueves en el Edifici Històric de la UB, el miembro de la acampada Eduard Mendoza ha asegurado que ponen fin a la acción después de 17 días para "dar un paso adelante en la lucha" por Palestina y que seguirán exigiendo al Gobierno y a la Generalitat que rompan relaciones con Israel.

Ha afirmado que están en conversaciones con sindicatos para convocar una huelga general en apoyo a Palestina en junio, y ha dicho que darán más detalles en unos días, porque su intención es que esta lucha "vaya más allá del ámbito universitario".

Ha valorado positivamente la acampada, que ha durado unas dos semanas, y ha afirmado que han reunido a más de 200 personas en las asambleas que han celebrado y que la decisión de este miércoles de la UB ha supuesto "una victoria clara y una celebración".

Por otro lado, la miembro de Acampada per Palestina UB Duna Puig ha definido la decisión de este miércoles de la universidad como una "victoria histórica", ya que supone romper relaciones con Israel y no promocionar ningún evento donde estén implicadas instituciones israelíes.

"UN GRAN LOGRO"

Ha puesto en valor el resultado positivo que ha conseguido la acampada: "Nos dijeron que las elecciones y la acampada eran incompatibles y que no se haría ninguna reunión mientras estuviéramos acampados. Nos quisieron convencer de que nuestra protesta no tendría ningún efecto, y hemos demostrado que no era cierto".

Han considerado que el documento aprobado por la universidad es "un gran logro", ya que es prácticamente lo mismo que pedían, y recuerda que supone suspender de facto todos las relaciones con instituciones israelíes.

"Si ahora levantamos la acampada es porque creemos que los objetivos se han cumplido y porque se están replicando acampadas en otras universidades", han añadido.

Por último, para asegurarse de que "se cumplen todos los compromisos", han reclamado que el grupo de trabajo establecido por el consejo de gobierno de la UB esté formado por cuatro miembros designados por el equipo de gobierno de la universidad y otros cuatro por la acampada y los impulsores de la moción.