Ace Alzheimer Center celebra que la EMA quiera aprobar el lecanemab para pacientes en fase inicial

BARCELONA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ace Alzheimer Center Barcelona valora "positivamente" que el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) recomiende la autorización de comercializar el medicamento Leqembi (lecanemab) para tratar pacientes con Alzheimer en fase inicial, informa este viernes en un comunicado.

Ace considera que es un "avance crucial" en el tratamiento de esta enfermedad neurodegenerativa, y concreta que el lecanemab, elaborado por las farmacéticas Eisai y Biogen, ya ha sido aprobado por las autoridades regulatorias de China, Hong Kong, Israel, Japón, Corea del Sur, Emiratos Árabes, Reino Unido y Estados Unidos.

La directora médica y cofundadora de Ace, Mercè Boada, ha advertido que la recomendación de la EMA no implica que la prescripción del lecanemab sea viable en España inmediatamente señalando que dependerá de las autoridades que los pacientes acceden al tratamiento "lo antes posible y de la forma más segura".

"Para que este avance tenga un impacto real, es necesario que las autoridades sanitarias nacionales trabajen en la adaptación de Leqembi dentro del sistema de salud", ha añadido Boada, que ha recalcado que el fármaco se prescribirá a pacientes que cumplan ciertos requisitos.

Los requisitos de prescripción del lecanemab serán: tener un diagnóstico de deterioro cognitivo leve o demencia en fase leve, un biomarcador positivo de Alzheimer, no ser portador de más de una copia del gen APOE4, no presentar alteraciones estructurales relevantes en el cerebro y no estar en un tratamiento con anticoagulantes.