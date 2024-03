Activistas exigen "cerrar el grifo" a sectores no esenciales en sequía en una acción en Barcelona

BARCELONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Activistas de la campaña 'D'on no n'hi ha, no en raja' han realizado una acción reivindicativa este jueves en cinco marquesinas publicitarias en Barcelona, donde han cambiado el mensaje del Govern sobre restricciones de agua por otro donde exigen "cerrar el grifo" a sectores económicos no esenciales en sequía.

Con esta acción reivindicativa, los activistas han señalado las contradicciones, en sus palabras, en la aplicación de las restricciones y "señalar las responsabilidades políticas en la promoción del turismo y la industria cárnica en tiempos de sequía", afirma Aigua és Vida en un comunicado.

Han criticado que el sector turístico no tiene restricciones concretas mientras que, con la entrada en el estado de emergencia, se ha reducido el caudal de ríos como el Ter, el Llobregat y el Muga: "Mientras los ríos bajan sin agua, el Govern permite a los hoteleros llenar piscinas con desalinizadoras privadas, cuando esto en principio estaba prohibido".

Los activistas han lamentado las propuestas de trasvase que hacen diferentes sectores económicos, ya que consideran que no son la solución; han asegurado que la industria porcina contamina el 50% de los acuíferos; y han insistido en la "sobreexplotación de los ríos y acuíferos, agravada por la sequía".

También han hecho un llamamiento a asistir el 6 de abril a la movilización que han organizado en Girona porque "los ríos sufren la peor restricción, mientras que el sector turístico permanece totalmente impune".