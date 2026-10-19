Ádám Fischer dirigirá la 'Tercera de Mahler' en el Auditori de Girona este sábado

Ádám Fischer dirigirá la interpretación - AUDITORI DE GIRONA

GIRONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Auditori de Girona acogerá este sábado 24 de octubre la 'Tercera de Mahler', en un concierto coorganizado con Ibercamera y que contará con la dirección de Ádám Fischer, informa el equipamiento en un comunicado de este lunes.

La Orquesta Sinfónica de Düsseldorf (Alemania) (de la que es director titular Fischer), el Cor Madrigal, el Cor Vivaldi y la mezzosoprano Catriona Morison interpretarán la sinfonía, y el concierto tendrá lugar a las 20 horas en la Sala Montsalvatge.

Escrita entre 1892 y 1896, la 'Tercera Sinfonía de Mahler' está articulada en 6 movimientos, lo que la convierte en la más larga de su producción y es "un reflejo del mundo desde la naturaleza hasta el espíritu human y el sentido de la existencia".