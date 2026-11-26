El presidente de la Fundación CEDE, Ramón Adell - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente entrante de la Fundación CEDE, Ramón Adell, ha reclamado una fiscalidad que favorezca "la inversión, el empleo y el crecimiento", este jueves en la clausura del 25 Congreso CEDE, en la que también ha participado la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Maria Eugènia Gay.

Adell ha pedido también construir un diálogo social "que reduzca el absentismo" laboral y tener en cuenta que proteger el interés general no tiene por qué suponer levantar obstáculos a la iniciativa privada.

Asimismo, ha pedido que se reconozca el valor social de los empresarios, que ha dicho que son los que se arriesgan e invierten, y de los directivos, quienes asumen la responsabilidad "de convertir esos recursos en empresas con futuro".

"Las empresas necesitamos instituciones eficaces y las instituciones necesitan una economía capaz de generar empleo y recursos para los servicios públicos. Esa relación merece una colaboración sincera que se juzgue por sus resultados", ha afirmado.

El presidente de la fundación ha destacado la necesidad de las empresas de contar con "reglas estables, normas más inteligibles y procedimientos más proporcionales", ya que ha dicho que las empresas planifican a largo plazo y las instituciones deben contribuir a que tengan visibilidad sobre el futuro.

ISIDRO FAINÉ

En el día en el que se ha oficializado el relevo de Isidro Fainé al frente de la fundación, Adell ha destacado la "ilusión, perseverancia y dedicación personal" del hasta ahora presidente al frente de la entidad.

Ha dicho que la "gratitud de lo vivido coincide con la emoción de una nueva etapa" y ha celebrado que recibe una institución que ha definido de viva, plural y respetada.

"Fundar CEDE exigió visión, pero mantenerla viva durante tantos años, convocar a personas diferentes y convertir lo que era un proyecto en esta realidad exigía algo mucho más importante, una voluntad constante de sumar, de escuchar", ha explicado Adell.

Se ha dirigido a Fainé, a quien ha dicho que su forma de entender el liderazgo ha recordado que "la autoridad se gana escuchando, que las organizaciones se hacen grandes cuando hacen crecer a las personas y que los mejores resultados pierden sentido si no contribuyen a mejorar la vida de los demás".

GAY REIVINDICA MEJORAR LA VIDA

Gay ha reivindicado que el "verdadero éxito" de la actual transformación económica impulsada por la inteligencia artificial (IA) "no debería medirse únicamente por su capacidad para producir, sino por su contribución a que las personas puedan vivir mejor, desarrollar su talento y ampliar sus oportunidades".

Gay ha añadido que esta transformación puede elevar extraordinariamente la productividad, acelerar el conocimiento científico y liberar capacidades humanas hasta ahora dedicadas a tareas que la tecnología puede asumir.

Sobre Fainé, la teniente de alcalde ha expresado su reconocimiento por su forma de entender el liderazgo "desde la excelencia, el rigor, la humildad y la humanidad".