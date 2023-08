Las ADF lamentan que los Bombers no les "permitan trabajar" en el incendio de Portbou (Girona)

GIRONA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) han lamentado este sábado que los Bombers de la Generalitat no les "permitan trabajar" en el incendio de Portbou (Girona) originado este viernes.

Así lo han declarado el Secreteriat de Federacions, ADF de Catalunya y la Federació d'ADF de l'Alt Empordà en un comunicado conjunto dirigido al presidente del Govern, Pere Aragonès, y al conseller de Interior, Joan Ignasi Elena.

"Consideramos que no utilizar los recursos disponibles con la excusa de que no se quiere ser el responsable legal es una decisión que el país no se puede permitir y que hace falta que se revise urgentemente", han destacado.

Han señalado que tampoco se han respetado los mínimos establecidos por el último Pla d'Actuació del Grup d'Intervenció (Pagi) del cuerpo, "despreciando así los recursos disponibles que están formados, coordinados y equipados para trabajar en incendios forestales".

"Ya hace más de un año que pedimos una modificación de este Pagi, que contradice y desmonta todo el sistema de trabajo de los últimos años y que no sostiene nuestra tarea", han añadido.

Han apuntado que según el Infocat las ADF son miembros del grupo de intervención y que en otras ocasiones han movilizado sus recursos en zonas sin riesgo para dar apoyo a zonas en riesgo o incendios activos "y nunca ha supuesto ningún problema".

LOS BOMBERS ACTÚAN BAJO SU "PROPIA ESTRUCTURA"

El inspector de los Bombers Moisès Galan ha respondido a preguntas de los periodistas que, cuando hay un incendio, las ADF "pueden operar en zonas muy concretas y algunas han dado apoyo en estas", pero que en este momento prefieren actuar bajo su propia estructura.

Y ha valorado que por la situación en la que se encuentran, el cuerpo se rige "por sus propias normas, las cuales están consensuadas también en el Infocat".