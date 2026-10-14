Adif prevé normalizar la alta velocidad Madrid-Barcelona a "principios" de la próxima semana

El coordinador de la red de Rodalies de Catalunya de Adif, Antonio Carmona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la red de Rodalies y portavoz de Adif en Catalunya, Antonio Carmona, ha explicado que prevén que a "principios" de la semana que viene se pueda restablecer la circulación por doble vía en la alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Barcelona en el tramo afectado por el incendio en la cabina de cola de un AVE en Ricla (Zaragoza) este lunes, por lo que se podrá recuperar el tránsito habitual.

En declaraciones a los medios en la estación de Sants de Barcelona este miércoles, Carmona ha explicado que los trabajos de retirada del tren son "complejos" y que solo se puede trabajar de noche porque no son compatibles con la prestación del servicio.

Así, ha concretado que ya se ha retirado la parte del convoy y todavía permanece en la vía la cabina tractora incendiada.

Ha pedido disculpas a los pasajeros afectados por esta incidencia y ha dicho que Afif ha colaborado junto a las 3 operadoras de alta velocidad (Renfe, Ouigo e Iryo) para garantizar la circulación diseñando un plan de transporte adaptado a las limitaciones de velocidad.

Ha detallado que este tramo afectado es de unos 25 kilómetros, por lo que los trenes sufren demoras de entre 10-15 minutos y se "pueden producir otras afectaciones" en el servicio, que son comunicadas por las operadoras.

En este sentido, ha añadido que este miércoles se ha podido incrementar a 160 kilómetros por hora la limitación de velocidad en este punto, respecto a los 80 kilómetros por hora fijados inicialmente.

CAUSAS

Sobre las causas de este accidente ha dicho que se están investigando y que Renfe, que es quien debe retirar el tren, ha informado que el plan de mantenimiento estaba "al día".

En referencia a la infraestructura ha apuntado que ha quedado "maltrecha" y que podrán entrar a trabajar para repararla cuando se haya retirado la cabina del tren.

Carmona ha insistido en que los trabajos de retirada de esta cabina son complejos porque se debe despiezar "prácticamente pieza a pieza" y trasladarlas en un tren de trabajo fuera de esta zona, y además es necesaria una grúa para mover gran parte de la cabina.