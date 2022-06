Aecoc presentará a cinco startups en el congreso Trend Builders de Barcelona

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Aecoc presentará a cinco startups de los campos de la alimentación, la restauración y el comercio digital en el congreso Trend Builders, organizado juntamente con Trivu y que se llevará a cabo en el Auditorio Torre Diagonal One de Barcelona el próximo 29 de junio.

Las cinco compañías seleccionadas que darán a conocer sus proyectos durante el encuentro son: Innomy, We Tech Food y Bio2Coat, centradas en el sector de la alimentación y la automatización de la hostelería, y If Last Mile y Genetsis Data, que trabajan para impulsar el e-commerce, según un comunicado de Aecoc este jueves.

Esta edición de Trend Builders también contará con la presencia de compañías líderes en el mercado nacional e internacional para analizar el impacto de la pandemia sobre la innovación en sectores como la alimentación o el retail.